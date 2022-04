Vor dem Playoff-Final: EV Zug gegen ZSC Lions – Wenn die kühlen Nordländer plötzlich ausrasten Die beiden Trainer Dan Tangnes und Rikard Grönborg streiten sich ab Montag im Final um den Titel im Schweizer Eishockey. Wer verliert zuerst die Nerven? Simon Graf

Charismatische Persönlichkeiten aus dem hohen Norden: Zugs Trainer Dan Tangnes und Rikard Grönborg von den ZSC Lions (rechts). Fotos: Freshfocus

Es soll noch jemand behaupten, Nordländer seien kühl. An jenem Abend im Hallenstadion kochten die Emotionen zwischen Rikard Grönborg und Dan Tangnes hoch. Beim Herauslaufen in der zweiten Pause schrie der ZSC-Coach über das Eis den Norweger an, und der stand seinem Widersacher in nichts nach. Grönborg warf Tangnes vor, seine Spieler zu «Schwalben» zu animieren, dieser betitelte das Verhalten des Schweden als «peinlich» und schob einen Kraftausdruck nach, der nicht zitierbar ist.