Angebote sind früh ausgebucht – Wenn die Kinder Ferien haben, beginnt der Stress der Eltern Für die SP Basel-Stadt ist die Betreuungssituation während der Schulferien ungenügend. Sie will, dass die Kinder an allen Schulstandorten in den Ferien betreut werden können. Leif Simonsen

Die Tagesferien des Vereins Robi Spiel Aktionen sind bei den Kindern beliebt. Foto: Anna Furrer

Das Bringen und Holen der Kinder gehört zum Alltag berufstätiger Eltern. Sofern sich der Radius nicht übers Quartier hinaus erstreckt, ist das machbar. Das Problem beginnt in den Schulferien. Wenn etwa die Grosseltern nicht auf die Kinder aufpassen können (oder wollen), muss bisweilen eine logistische Herkulesaufgabe bewältigt werden. Basel-Stadt sieht zwar vor, dass Kinder in den Ferien fremdbetreut werden können. Entweder in sogenannten Tagesferien oder in den Tagesstrukturen an den Schulen. Nur: Die Tagesstrukturen werden lediglich an drei Standorten angeboten, an den Primarschulen Bläsi, Isaak Iselin und Bruderholz.