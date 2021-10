Kubas Sportler – Wenn die halbe Baseballmannschaft flieht Mit 24 Mann war das kubanische Baseballteam in Mexiko zu einem Turnier angetreten. Nur 12 davon landen am Ende wieder in Kuba. Wie es dazu kommen konnte. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Wenn nicht Uniform, trug der Máximo Líder gerne Baseball-Outfits: Fidel Castro 1999 mit früheren Baseball-Nationalspielern. Foto: Adalberto Roque (AFP)

Spätestens am Montag war das volle Ausmass des Desasters klar. Es war noch früher Morgen, als zu Wochenbeginn in Havanna ein Flugzeug mit der kubanischen Baseball-Nationalmannschaft landete. Sie hatte in Mexiko an der U-23-Weltmeisterschaft teilgenommen, statt eines Sieges aber brachte sie nur einen enttäuschenden vierten Platz nach Hause. Und als wäre das nicht schon schlimm genug – es fehlte auch noch die Hälfte des Teams: 12 von 24 Spielern sollen nicht wieder zurück auf die Insel gekommen sein. Höchstwahrscheinlich haben sie sich von Mexiko aufgemacht in Richtung USA, gelockt vom Traum auf einen lukrativen Vertrag in der Major League MLB oder zumindest getrieben vom Wunsch nach einem etwas besseren Leben beim imperialistischen Klassenfeind.

Für Kubas sozialistische Regierung ist die Massenflucht nicht nur ärgerlich, sondern ein veritabler PR-Super-GAU. Denn Baseball ist auf der Insel nicht nur Nationalsport, sondern auch Nationalstolz: Schon Mitte des 19. Jahrhunderts hatten Studenten und Matrosen das Spiel aus den USA mit in die damalige spanische Kolonie gebracht. Dort wurde es bald so populär, dass der Sport sogar kurzzeitig verboten wurde, weil die Spanier nicht ganz zu Unrecht fürchteten, dass er ein Quell des neuen kubanischen Nationalbewusstseins sein könnte.

Unter der Vorherrschaft der USA nach der Unabhängigkeit wuchs Baseball noch mehr, und an der Bedeutung des Spiels änderte sich auch nichts nach der Revolution von 1959, im Gegenteil: Fidel Castro zeigte sich gern mit Schläger und Ball in der Hand. Die neue revolutionäre Regierung schaffte zwar die Profiliga ab, weil sie Spielerhonorare und Werbegelder als Korrumpierung des Sports sah; zugleich aber wurden Spieler gefördert und Stadien gebaut. Sport war eine Möglichkeit, mit der die Regierung in Havanna der Welt die Überlegenheit ihres sozialistischen Systems beweisen wollte. Beim Boxen, beim Ballett und vor allem auch beim Baseball war und ist die Insel immer noch auf Weltklasseniveau.

Spieler, Tänzerinnen, Sportler

Allerdings, und das ist das Problem, weckte das Potenzial der Kubaner auch Begehrlichkeiten, im Ausland genauso wie im Land selbst. Immer wieder verliessen Spieler, Tänzerinnen und Sportler ihre Heimat oder kehrten von Turnieren im Ausland nicht zurück. Vor allem im US-Baseball winkten Millionengehälter und die Chance auf sportlichen Erfolg und internationalen Ruhm.

Vor der Massenflucht: Kubas Baseball-Spieler bei der U23-Weltmeisterschaft in Mexiko. Foto: Luis Gutierrez (Getty)

Zwar versuchte Havanna alles, um die Sportler im Land zu halten, spätestens aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der damit einsetzenden Krise auf Kuba in den 90er-Jahren begann ein Massenexodus, der letztlich dazu führte, dass Havanna während der Regierung von Präsident Barack Obama einem Vertrag mit den USA zustimmte: Er erlaubte es kubanischen Spielern, ganz legal in der Major League zu spielen. Bald aber war damit Schluss: Kurz nachdem Donald Trump 45. Präsident der USA geworden war, wurden nicht nur die Sanktionen gegen Kuba verschärft, sondern es wurde auch das Abkommen zwischen der kubanischen und der US-Baseball-Liga gekippt. Seither ist alles wieder beim Alten – kubanische Spieler müssen ihrer Heimat den Rücken kehren, wenn sie in den USA auf dem Platz stehen wollen.

Die ersten Kubaner sollen laut Presseberichten bereits in den USA angekommen sein.

Immer wieder kommen seither Spieler nicht von Turnieren zurück, schon im Mai blieben mehrere Kubaner nach einem Wettbewerb in den USA. Die Massenflucht im U-23-Team jetzt ist aber beispiellos: Gleich nach der Landung in Mexiko Mitte September setzte sich das erste Mitglied ab, und noch vor dem ersten Spiel folgten ihm zwei weitere Mannschaftskameraden. «Jeder Abgang aus unseren Reihen bestätigt den Zynismus, mit dem die Trump-Administration die Vereinbarung zwischen dem kubanischen Baseball und der Major League aufgekündigt hat», schrieb der kubanische Verband auf Twitter. Den Exodus stoppte aber auch dieser Appell nicht: Ein Spieler nach dem anderen verschwand, der letzte kurz vor dem Heimflug.

Massenproteste gegen die Regierung: Ein Demonstrant wird in Havanna von der Polizei verhaftet. Foto: Yamil Lage (AFP)

Die ersten Kubaner sollen laut Presseberichten bereits in den USA angekommen sein. Ob sie dort alle einen Vertrag bei einem der grossen Teams bekommen, ist mehr als fraglich. Die Konkurrenz ist gross und das Risiko damit auch, denn eine Rückkehr nach Kuba ist für die Spieler kaum möglich. Wer die Insel unerlaubt verlässt, darf meist für Jahre nicht einreisen, und oft bekommen Familienmitglieder keine Visa, um die Spieler im Ausland zu besuchen.

Spitäler sind überfüllt

Dass nun so viele junge Talente all diese Nachteile und Gefahren in Kauf nehmen, zeigt auch, wie verzweifelt die Lage auf der Insel ist. Schon vor Covid-19 steckte Kuba in einer schweren Krise. Immer härtere US-Sanktionen machten das Leben noch schwerer, sozialistische Bruderländer wie Venezuela gerieten selbst zunehmend in Schwierigkeiten und konnten nicht helfen.

Mit der Pandemie kam dann noch der lebenswichtige Tourismus zum Erliegen. Auch wenn Kuba erfolgreich mehrere eigene Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt hat, so verbreitet sich der Erreger längst weitgehend unkontrolliert. Spitäler sind überfüllt, Ärzte kritisieren öffentlich Mängel im Gesundheitssystem, und zuletzt kam es sogar zu seltenen Massendemonstrationen auf Havannas Strassen und in anderen Städten.

Sportliche Erfolge, erst recht im Baseball, wären in diesen Zeiten wichtiger denn je für Kubas Regierung. Doch für die Olympischen Spiele in Tokio konnte sich Kuba nicht einmal qualifizieren. Dass nun die Hälfte des U-23-Teams abhandenkam, macht die Sache in Zukunft wohl nicht einfacher: Einige der Spieler gehören zu den hoffnungsvollsten Talenten, die es auf der Insel gibt – oder besser: gab.

