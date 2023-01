Life & Style: Rebellische Haare – Wenn die Frisur nicht sitzen will – fünf Profi-Tipps funktionieren wirklich Bad Hair Days lassen sich ziemlich einfach in Eigentlich-okay-Hair-Days oder sogar Good Hair Days verwandeln. Unsere Autorin weiss wie. Katrin Roth

Mit ein paar einfachen Schritten lassen sich aus der Form geratene Frisuren bändigen. Foto: Getty Images

Rechnungen statt von Hand geschriebene Karten, ein Kontostand so tief wie der Rhein nach drei Monaten ohne Regen und von den Weihnachtsguetsli sind nur noch ganz wenige Exemplare übrig: Nach der «It’s the most glitterful time of the year»-Saison wieder in den Alltag zurückzufinden, ist manchmal gar nicht so einfach.