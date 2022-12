Wenn im Laden der Strom ausgeht, müssen Kühlwaren schnell in Sicherheit gebracht werden. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Wenn der Strom in den Läden wegen Energieknappheit abgeschaltet werden muss, haben Detailhändler ein Problem. Von Pizzas über Spinat bis zu Hamburgern: Die tiefgekühlten Lebensmittel müssen schnellstens in ein zentrales Warenlager, das mit Generatoren gekühlt wird, überführt werden. Sonst sind sie verdorben. Um Food-Waste im grossen Stil zu verhindern, muss das Verkaufspersonal die Kühltruhen und Regale räumen. Chauffeure müssen die Waren transportieren, Logistiker die Lager füllen.

Sofern das Arbeitsgesetz all diese Arbeiten erlaubt. Das ist aber nicht rund um die Uhr der Fall, sondern nur von Montag bis Samstag zwischen 6 und 23 Uhr. Für vorübergehende Arbeiten in der Nacht sowie am Sonntag braucht es eine Sonderbewilligung des kantonalen Arbeitsinspektorats. Diese kann «aufgrund eines dringenden Bedürfnisses» erteilt werden: So steht es im Merkblatt des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) für die Arbeitgebenden im Hinblick auf eine Energiemangellage.

Dass dies rechtzeitig geschehe, sei mit der Kann-Formulierung nicht garantiert und hänge vom einzelnen Kanton ab, sagt Andrea Gmür. Um einen Flickenteppich wie während der Corona-Pandemie zu vermeiden, will die Luzerner Mitte-Ständerätin mit einer Motion die Verordnung zum Arbeitsgesetz ändern, damit in einer Mangellage rasch reagiert werden kann. Nacht- und Sonntagsarbeit soll demnach möglich sein – nur befristet, wie Andrea Gmür betont.

Industriefirmen im Fokus

Als sie vor drei Monaten ihren Vorstoss einreichte, dachte die Ständerätin nicht in erster Linie an den Detailhandel. Vielmehr hatte sie Branchen im Visier, welche in der Produktion viel Energie benötigen. Während einer Energiemangellage könne es für ein Unternehmen unabdingbar sein, die Arbeiten dann zu vollziehen, wenn sonst kein grosser Energieverbrauch vorhanden sei. «Das ist typischerweise nachts und sonntags der Fall», schreibt sie in ihrem Vorstoss.

Der Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem) steht denn auch voll hinter der Motion. «Im Falle einer Kontingentierung oder einer rollierenden Netzabschaltung könnte eine Flexibilisierung für die Firmen von Vorteil sein, um die Arbeit nachzuholen», sagt Geschäftsleitungsmitglied Kareen Vaisbrot. So könnten die Schäden für Unternehmen verringert werden, sagt Vaisbrot – und spricht von einem Signal an die Wirtschaft, die sich nach Kräften bemühe, Energie zu sparen.

Gewerkschaften fürchten Dammbruch

Ein Signal sehen auch die Gewerkschaften – allerdings nicht in ihrem Sinn. Schon heute sei Nacht- und Sonntagsarbeit in Ausnahmesituationen möglich, sagt Luca Cirigliano, der beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) für das Arbeitsrecht zuständige Zentralsekretär. Andrea Gmür habe das entweder übersehen – oder sie verfolge andere Absichten. «Dann würde die Energiemangellage missbraucht werden, um die Nacht- und Sonntagsarbeit zur Regel zu machen», sagt er.

Frühere Versuche der Bürgerlichen, das Arbeitsgesetz aufzuweichen, seien mit der Frankenstärke oder der Corona-Pandemie begründet worden, diesmal müsse die Energiemangellage als Argument herhalten, um das geltende Verbot zu verwässern. Das sei umso erstaunlicher, als Gmür der inzwischen zu «Mitte» umbenannten Christlichdemokratischen Volkspartei angehört habe, welche eigentlich den Sonntag ehren sollte.

Vorstoss hat gute Chancen

Keinen Handlungsbedarf sieht auch der Bundesrat und empfiehlt deshalb Gmürs Motion zur Ablehnung. Dennoch rechnet sich die Luzernerin Chancen aus: Nicht nur, weil mehr als die Hälfte des Ständerats, der am Dienstag entscheidet, ihren Vorstoss unterzeichnet hat. Sondern auch wegen des breiten Sukkurses aus der Wirtschaft: «Ich war selber überrascht, wie gross das Bedürfnis ist und wie viel Unterstützung ich von vielen Seiten bekommen habe.»

Wie jene des Schweizer Detailhandelsverbands, Swiss Retail Federation. Dessen Direktorin Dagmar T. Jenni fürchtet nicht nur einen immensen Kollateralschaden für den Fall, dass die Kühlketten aus arbeitsrechtlichen Gründen unterbrochen würden und deswegen Lebensmittel vernichtet werden müssten. Sondern auch mögliche Konfliktsituationen in der Bevölkerung, wenn leere Regale zu Panik führen sollten.

Sie erinnert an den Beginn der Pandemie, als die Menschen WC-Papier hamsterten und der Nachschub wegen der grossen Nachfrage verzögert wurde. Solche Situationen könnten sich wiederholen oder noch ausgeprägter auftreten, «etwa wenn plötzlich jeder einen warmen Schal, Wollsocken und Schäflifinken will und unsere Mitglieder die Waren innerhalb von kürzester Zeit in die Läden bringen müssen». Wenn die Händler zuerst mit jedem Kanton einzeln diskutieren müssten, ob es ein dringendes Bedürfnis sei, würden sie ein paar Tage verlieren. Damit sei niemandem gedient.





Eva Novak ist Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Die langjährige Bundeshausjournalistin und studierte Historikerin beobachtet die Wirtschaftspolitik direkt aus Bern. Mehr Infos @ev_novak

