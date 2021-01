Dunkle Gänge, langes Warten: So heisst Basel seine Gäste willkommen. Foto: Daniel Pinschewer

Eine Flugreise nach Basel braucht viel Geduld. Nicht wegen Corona, nicht wegen der Masken. Sondern wegen der Warteschlangen bei der Einreise am Euro-Airport. Nach einem mehrstündigen Flug in beengten Verhältnissen will doch jeder raus an die frische Luft oder einfach nur nach Hause. In dieser ohnehin ein wenig gereizten Gemütslage hat man meist kaum Verständnis für stundenlanges Schlangestehen, wie es am Euro-Airport zum Jahreswechsel vorkam. Schon wieder, muss man leider sagen. Denn seit Jahren geloben die Verantwortlichen Besserung.

Damals, noch vor Corona, als der Flugbetrieb normal funktionierte, hätte man in Spitzenzeiten noch Verständnis aufbringen können für die überlasteten französischen Grenzbeamten. Denn der Grund für die Wartezeit ist unsere Sicherheit.