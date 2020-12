Benjamin Kololli Infos einblenden

Foto: Dominique Meienberg

Der 28-Jährige hat ein bewegtes Fussballerleben hinter sich. Kololli ist in Bex aufgewachsen, der Vater arbeitet als Zimmermann, später bei den SBB, die Mutter ist Krankenpflegerin. Als er nicht in die U-16 des FC Sion aufgenommen wird, schmeisst er hin und beginnt zu kickboxen. Weil der Kickboxverein aufgelöst wird, geht er zurück zum Fussball. Via Sion geht es zu Le Mont, Biel und Lausanne, wo er sich mit Trainer Fabio Celestini aufreibt. Seit 2018 spielt er beim FCZ, sein Vertrag läuft im Sommer aus. (czu)