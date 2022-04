Trauma Schulturnen – Wenn der Schulsport zum Horror wird Kinder werden immer unsportlicher, Corona hat das noch verstärkt. Doch für viele ist das Fach Turnen ein Graus. Bleibende Erinnerungen aus der Redaktion. Meinung Denise Jeitziner Michèle Binswanger Philippe Zweifel Sandro Benini

Im Turnen wird die Spreu vom Weizen getrennt: Hochsprung auf die dicke Matte. Foto: Keystone

Wie geht es Ihnen, wenn Sie das Stichwort «Sportunterricht» hören? Die Chancen sind gross, dass keine allzu positiven Gefühle hochkommen.

Wenn etwa Teams gewählt wurden, und man immer zu den Letzten, also den Verlierern gehörte. Und danach vor lauter Druck natürlich nichts zustande brachte. Beim Böckligumpe und natürlich im Völkerball. Manche haben auch noch als Erwachsene Albträume oder erinnern sich sehr lebhaft an ihre Erfahrungen in den Turnhallen. Zahlen gibt es keine dazu. Aber immer wieder dringliche Voten von Expertinnen und Experten. Etwa, dass man Benotungen abschaffen soll, weil diese Unsportlichen für immer die Freude an der Bewegung nehmen. Oder dass man Spiele wie Völkerball verbannen solle. Diese seien «legalisiertes Mobbing», resümierte 2020 ein kanadisches Forscherteam in einer Studie.