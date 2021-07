Historische Hochwasser in Basel – Wenn der Rhein gefährlich wird Unser Stadtfluss tost zurzeit mit wachsender Geschwindigkeit in trüben Fluten durch Basel – an die Überschwemmung von 1480 oder die Millionenschäden von 1994 kommt das Hochwasser jedoch noch nicht heran. Raphaela Portmann

Der Steg zur Fähre ist wegen des Hochwassers nicht mehr zugänglich: Heute wie damals (1994). Foto: Peter Armbuster

«Im Jahr 1480 um Magdalena ereignete sich eine gewaltige Überschwemmung. Der Rhein schwoll so stark an, dass er bis an die unteren Ziegel der Stadtmauer am Ufer Kleinbasels stieg. Die Leute, welche auf der Brücke standen, konnten leicht ihre Hände im Rhein waschen. Das habe ich selbst als zehnjähriger Jüngling bei der Latrine nahe der grossen Stadt gemacht.»

Der humanistische Gelehrte und Augenzeuge Hieronymus Brillingers beschreibt in diesen Zeilen das vermutlich heftigste Rheinhochwasser der letzten 744 Jahre bei Basel. Der Vorfall ist durch Zeitzeugen gut dokumentiert, welche von erstaunlichen Zuständen berichten: Der Oberrhein nahm stellenweise eine Breite von vier Kilometern an; Anwohner hievten ihr Hab und Gut auf die Hausdächer und warteten dort den Wasserrückgang ab.