Krawalle in Portland – Wenn der Präsident Truppen ohne Kennzeichnung schickt Einsatzkräfte der US-Regierung gehen in Oregons Metropole Portland mit fragwürdigen Methoden gegen Demonstranten vor. Trump will die Aktion auf andere Städte ausdehnen. Martin Kilian, Washington

Bundesbeamte setzen Munition ein, um die Demonstranten der Black-Lives-Matter-Bewegung am Mark-O.-Hatfield-Gerichtsgebäude in Portland zu zerstreuen (20. Juli 2020). Foto: Noah Berger/Keystone

Mark Pettibone (29) befand sich nächtens auf dem Heimweg von einem der zahlreichen Proteste in Oregons Metropole Portland. Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai in Minneapolis sind die Demonstrationen in Portland nicht abgeflaut, die Stadt hat seit langem den Ruf einer Hochburg linker und liberaler Aktivisten.

Nach Hause gelangte Pettibone freilich nicht: Urplötzlich tauchte ein Lieferwagen ohne jegliche Markierungen vor ihm auf, heraus sprangen Uniformierte, auch sie trugen keine Erkennungsmerkmale. Pettibone wurde unter Missachtung seiner Rechte festgenommen, in eine Zelle im Bundesgebäude in Portland verfrachtet, dort durchsucht und erst freigelassen, nachdem er einen Anwalt verlangt hatte.

Ein Exempel statuieren

Das nächtliche Erlebnis ist kein Einzelfall: Offenbar will die Regierung Trump ein Exempel an Portland statuieren und setzt zu diesem Zweck Agenten und Polizisten des Bundes ein. Ihre Methoden sind fragwürdig: Zwar hat der Bundesschutzdienst FPS das Recht, Gebäude des Bundes wie etwa Gerichte zu sichern. In Portland aber überschritten die Bundeskräfte ihre Befugnisse, indem sie Personen fernab von Bundeseinrichtungen verhafteten.

Und wie bereits bei den Attacken auf Demonstranten vor dem Weissen Haus Anfang Juni griffen Trumps Polizisten auch in Portland hart durch: Sie gingen mit Tränengas, Gummigeschossen und Blendgranaten vor. Demonstranten wurden zudem geschlagen, mindestens einer wurde schwer verletzt. Die Protestierer hätten Feuerwerkskörper und Steine auf Bundeseinrichtungen geworfen und die Gebäude mit Graffiti beschmiert, lautete die Rechtfertigung.

Kritiker wie die US-Bürgerrechtsvereinigung American Civil Liberties Union vermuten hinter dem harten Vorgehen jedoch eine Wahlkampfstrategie des Präsidenten: Trump wolle sich als Wahrer von «Recht und Ordnung» präsentieren, eine Eskalation der Auseinandersetzungen zwischen Bundeskräften und Demonstranten in Oregon sei ihm deshalb gerade recht.

«Und sie wissen nicht einmal, wer genau sie in die Lieferwagen zerrt.» Ted Wheeler, Bürgermeister von Portland

Am Sonntag bezichtigte der Präsident Portlands Stadtregierung, «die Kontrolle über Anarchisten» verloren zu haben. Bei ihnen handle es sich «nicht einfach um Protestierer», sie seien Aufrührer, erklärte Trump. Wenn er «nicht wiedergewählt» werde, würden «die radikalen linken Demokraten unser Land zerstören».

Sowohl Portland als auch der Staat Oregon aber wollen nichts von dem Einsatz wissen: Die «Privatarmee» des Präsidenten sei nicht willkommen, ihre Taktik «abstossend», rügte der demokratische Bürgermeister Ted Wheeler. «Bürger werden buchstäblich von den Strassen Portlands in Lieferwagen ohne Markierungen verfrachtet, ohne dass ihnen verfassungsmässige Rechte zugestanden werden – und sie wissen nicht einmal, wer genau sie in die Lieferwagen zerrt», so Wheeler.

Machtmissbrauch ausweiten

Die Präsenz der Bundeskräfte, darunter offenbar Sondereinheiten des Grenzschutzes sowie der Einwanderungsbehörde, sei «Benzin aufs Feuer», äusserte sich Oregons demokratische Gouverneurin Kate Brown. Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaats hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen und verklagte die Washingtoner Regierung am vergangenen Freitag wegen Machtmissbrauchs (zum Bericht).

Der Präsident und die Verantwortlichen im Ministerium für Heimatschutz in Washington aber bleiben hart: Solange er das Ministerium führe, werde man sich «niemals Extremisten ergeben», warnte der kommissarische Heimatschutzminister Chad Wolf. Trump schob am Montag nach und drohte, Einsätze von Bundeskräften auf andere von Demokraten regierte Städte wie Baltimore, Chicago und Detroit auszudehnen. Alle würden «von der radikalen Linken» regiert und seien ausser Kontrolle, so Trump.