Rassismus-Vorfall beim FC Wil – Wenn der Präsident einen Dunkelhäutigen beschimpft Wil-Präsident Maurice Weber äusserte sich offenbar rassistisch über einen Spieler von Xamax – vier Monate lang war das nicht bekannt, jetzt wird er dafür mit 3000 Franken gebüsst. Thomas Schifferle

Sei bloss still: Xamax-Stürmer Louis Mafouta, stellvertretend für alle dunkelhäutigen Spieler, die immer wieder beleidigt werden.

Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Das Spiel ging in der öffentlichen Wahrnehmung komplett unter. Das Resultat liess sich in den überregionalen Zeitungen knapp finden. Die «Wiler Zeitung» berichtete auf wenigen Zeilen von «verrückten Schlussminuten». 2:2 trennten sich Xamax und der FC Wil an diesem 7. Mai 2021. Die Geschichte in diesem Match war der Ausgleich der Ostschweizer in der 95. Minute. Xamax blieb Neunter in der Challenge League und Wil Siebter.

Über vier Monate später machte das Onlineportal Nau.ch publik, was sich damals auf der Tribüne der Maladière zutrug. Nur 100 Zuschauer verloren sich da wegen der Corona-Einschränkungen. Einer war Maurice Weber, Präsident des FC Wil. Er ist bekannt dafür, die Spiele seines Clubs temperamentvoll zu verfolgen, er vergisst sich manchmal und ruft dem Schiedsrichter Beleidigungen nach.