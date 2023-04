Richard Wagner für Anthroposophen – Wenn der Heilige Gral zum Tanz wird Erstmals ist am Goetheanum in Dornach das Stück «Parsifal» von Richard Wagner aufgeführt worden. Die Eurythmie in der Inszenierung wirkt mal originell, mal redundant. Fabian Kristmann

Kräftige Farben dominierten die «Parsifal»-Inszenierung im Goetheanum. Foto: Francois Croissant

Osterzeit ist «Parsifal»-Zeit: Dank seiner Erlösungsthematik und seines dritten Akts, der an einem Karfreitag spielt, wird Richard Wagners Bühnenweihfestspiel von einigen Opernhäusern gerne traditionell in der Karwoche gegeben. Auch das Goetheanum in Dornach reiht sich neuerdings in diese Tradition ein und hat Wagners «Parsifal» am vergangenen Sonntag erstmals auf seine Bühne gebracht – in einer Produktion von «PAMY Mediaproductions» aus Arlesheim nach einer Idee von Alexander von Glenck.