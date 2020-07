Zeigen Sie uns Ihren Sommer Infos einblenden

Jeweils am Mittwoch zeigen unsere Fotografen auf einer Bilderseite in der «Basler Zeitung» ihre schönsten Sommerbilder. Zum Abschluss der Serie sind Sie, liebe Leserin, lieber Leser, an der Reihe. Schicken Sie uns Ihre Bilder, die Ihren Sommer in der Region Basel repräsentieren. Die besten Sommerbilder – gewünscht sind querformatige Fotos – werden am 5. August in der BaZ veröffentlicht. Dafür brauchen wir den Namen des Fotografen und folgende Angaben über das Bild:

Wann und wo wurde es aufgenommen? Was zeigt das Bild? Und alles weitere, das Sie uns über das Bild oder Video erzählen wollen und können.

Teilen Sie Ihre Bilder und Videos auf Instagram und Twitter mit dem Hashtag #BaZ-Sommerbild oder senden Sie sie uns an online@baz.ch