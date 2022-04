Champions-League-Viertelfinal – Wenn den Bayern die Blamage droht Eine Niederlage reicht beim deutschen Rekordmeister manchmal schon, um von einer Krise zu reden – nach dem 0:1 in Villarreal ist er am Dienstag im Rückspiel speziell unter Zugzwang. Thomas Schifferle

Das wollen die Bayern nicht mehr sehen: Arnaut Danjuma bejubelt seinen Siegtreffer für Villarreal beim Hinspiel vergangene Woche. Foto: Getty Images

Bei den Münchner Bayern ist es eine sehr gute Saison, wenn sie das Triple gewinnen. Eine gute ist es beim nationalen Double. Und wenn es nur die Meisterschaft wird, dann ist sie akzeptabel, aber nicht mehr. So sind die Ansprüche, die sie an sich selbst stellen.

Im Moment sind sie auf bestem Weg, wieder Meister zu werden, zum zehnten Mal in Folge. «Wir haben klar am meisten Punkte», sagt Trainer Julian Nagelsmann, «das ist nicht so verkehrt.» Neun mehr als Borussia Dortmund sind es fünf Runden vor Schluss.

Das Problem ist nur, dass die Bayern einen Status geniessen, bei dem eine Niederlage für das Ausrufen einer Krise zuweilen schon reicht. Niederlagen wie das 0:5 im Cup in Mönchengladbach oder das 2:4 in der Bundesliga in Bochum – oder vor allem dieses 0:1 letzten Mittwoch in Villarreal. Das Hinspiel im Viertelfinal der Champions League stand da auf dem Programm, und der Auftritt der Bayern war einfach nur miserabel. «Das Beste war, dass wir 0:1 verloren haben», sagt Captain Manuel Neuer noch Tage später.

Kein Glamour, nur Erfolg

Den Erfolg in der Champions League braucht Bayern jetzt, um der Saison noch Glanz zu verleihen. Der 32. Meistertitel reicht dazu nicht mehr. Ein Ausscheiden gegen den aktuell Siebten der spanischen Liga käme einer Blamage gleich – gegen eine vergleichsweise kleine Mannschaft, die nach der Auslosung nur als Zwischenschritt auf dem Weg in den möglichen Halbfinal gegen den FC Liverpool angesehen wurde. Dass Villarreal vor einem Jahr die Europa League gewann, spielte dabei keine Rolle.

Zwischen dem Hinspiel in Spanien und dem Rückspiel vom Dienstag in München lag die Aufgabe gegen Augsburg. Die Bayern gewannen nur dank eines späten Handelfmeters 1:0. Das hat schon gereicht, um die Diskussionen zu befeuern, ob sie bereit seien für den zweiten Match gegen Villarreal. «Das ist kein Glamourspiel gewesen», hat Nagelsmann danach gesagt, «das ist mir bumsegal. Oh, darf ich nicht sagen. Ist mir scheissegal. Darf ich auch nicht sagen. Ist mir einfach egal.»

Gern entspannt, auch am Tag vor einem kapitalen Spiel: Bayerns Coach Julian Nagelsmann beim Abschlusstraining vor dem Viertelfinal gegen Villarreal. Foto: Sven Hoppe (Keystone)

Das Unverkrampfte bewahrt er sich offensichtlich in jeder Lage, er ist ohnehin ein überragender Kommunikator. Wenn seine Mannschaft immer entsprechend spielen würde, gäbe es in München keine Sorgen. Aber diese Sorgen gibt es, und das hat mit dem Personal zu tun, das im Moment nicht gerade auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft ist. Auch Nagelsmann weiss keine schlüssige Antwort, warum das so ist.

Was er von seinen Spielern nun einfordert, ist Haltung, ist Emotionalität. Er verlangt von ihnen, dass sie die «komplette Intensität hochschrauben». Schnelle, aggressive Kombinationen will er sehen, ekliges Verteidigen auch – und «ein paar deutsche Tugenden», also Kampf und Disziplin. Neuer warnt die Spanier schon einmal: «Mit uns ist nicht zu spassen, wenn wir solch ein Spiel hatten wie in Villarreal.»

Wie viel Geld für Neuer und Co?

Was die Bayern in diesen Wochen dazu dauernd begleitet, das sind die Diskussionen um die Zukunft von Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski. Die drei Granden haben Verträge bis zum Sommer 2023, aber bei Spielern ihres Formats ist es längst Gewohnheit, schon viel früher über eine Verlängerung zu reden.

In ihrem Fall spielen das Alter und die Lohnfrage eine Rolle. In einem Jahr ist Müller knapp 33, Lewandowski 35 und Neuer schon 37. Keiner will weniger verdienen als bisher. Müller und Neuer liegen bei 20 Millionen Euro, Lewandowski wird trotz 24 Millionen der Wunsch nach einer Gehaltserhöhung nachgesagt.

«Am Dienstag sind wir unter Zugzwang. Das ist jetzt keine Schlagzeile. Da wären Sie wohl selbst darauf gekommen.» Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Lothar Matthäus, der prominenteste von allen Experten im deutschen Fussball, kritisiert die Bayern-Führung um den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn besonders wegen Lewandowski. Respektlos sei es, mit dem Stürmer noch nicht über einen Vertrag geredet zu haben, sagt er. Kahn kontert, Matthäus wäre gut beraten, nicht über Themen zu sprechen, für die ihm jede Innensicht fehle.

So ist das beim FC Bayern, da gibt es viel Aktion und nicht weniger Interaktion. Derweil teilt Trainer Nagelsmann den Journalisten mit: «Am Dienstag sind wir unter Zugzwang. Das ist jetzt keine Schlagzeile. Da wären Sie wohl selbst darauf gekommen.»



