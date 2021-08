Kloten-Trainer Jeff Tomlinson – Wenn dein hoch begabtes Kind wildfremde Leute korrigiert Der Kanadier hat zwei komplett unterschiedliche Kinder grossgezogen – an seine Grenzen brachten ihn beide. Kein Wunder, ist er für den Trainerjob geschaffen. Kristian Kapp

Wiedersehen nach über zwei Jahren: Klotens neuer Trainer Jeff Tomlinson wird in der Eishalle am Schluefweg von seinen Söhnen Conner (links) und Zac besucht. Foto: Samuel Schalch

Nein, Conner Tomlinson ist nicht autistisch, auch wenn ihn Vater Jeff und Mutter Ginny früher hin und wieder scherzhaft «Rain Man» nannten. Man könne vielleicht von einer Persönlichkeitsstörung reden, ansonsten sei sein heute 22-jähriger Sohn «normal», sagt Jeff Tomlinson. «Aber wer ist schon wirklich normal?», schiebt der Kanadier gleich nach. Da mag man nicht widersprechen. Zumindest speziell ist es dennoch, was Klotens neuer Trainer und seine damalige Ehefrau mit ihrem ersten Sohn erlebten und immer noch erleben.

Es begann, als Conner anfing, die beiden frühmorgens zu wecken, weil er Schach spielen wollte. Das war noch vor dem vierten Geburtstag. Dann häuften sich Erlebnisse wie dieses in Berlin, wo Tomlinson damals als Spieler engagiert war: Der fünfjährige Conner, der bei einer Stadtführung den Tourguide korrigiert, weil dieser bei der Beschreibung einer Statue die griechische Wasser-Gottheit Poseidon mit deren römischem Pendant Neptun verwechselt hatte. Oder wie er wildfremden Leuten zuhörte und sie auf grammatikalische Fehler aufmerksam machte. «Immer wenn er einen Satz mit ‹Also eigentlich …› begann, zuckte ich zusammen und dachte: ‹Was kommt jetzt?›», erzählt Tomlinson.

Und als in der Primarschule Conner von der ersten direkt in die fünfte Klasse hätte wechseln sollen und zudem eine besondere musikalische Begabung festgestellt wurde, war für die Eltern klar: Ihr Sohn ist hoch begabt. Ihn vier Stufen überspringen zu lassen, kam für sie dennoch nicht infrage, sagt Tomlinson: «Seine Mitschüler wären ja fast doppelt so alt gewesen.» Dem kleinen Conner, der einfach nicht anders konnte, als ein Besserwisser zu sein, und diesen Drang in jungen Jahren nicht unter Kontrolle brachte, wollten sie dies nicht zumuten.

Und dann gibts ja noch einen …

Weil Heimunterricht in Berlin nicht bewilligt wurde, ging Ginny mit den Söhnen zurück in die USA nach Raleigh in North Carolina, wo die drei heute auch leben. Dort begann Conner mit dem Geigenspiel, bald spielte er auch Gitarre und Klavier und überraschte seine Familie immer wieder: «Genauso, wie er alles, was er liest, sich exakt merken kann, spielt er Melodien nach nur einmal Hören sofort nach», erzählt der Vater. Heute spielt Conner mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Zac in einer Band, die Stilrichtung hat sich von der Klassik zu teilweise extremem Metal gewandelt.

Bruder Zac – ihn hatten wir ja noch gar nicht erwähnt. Er ist mehrfacher Weltmeister im Seilspringen, Weltrekordhalter im Speed Jump und trat 2018 im von Rolf Knie gegründeten Circus Salto Natale mit dem Springseil erstmals als Artist in der Manege auf. Als Kind war Zac das Gegenteil von Conner. Hier der eine, immer Klassenbester, da der andere, im steten Kampf mit den Noten. Dann entdeckte Zac das Seilspringen, das Talent war schnell sichtbar. «Das war sein Ding. Was wir sowieso vermeiden wollten, mussten wir darum gar nicht erst tun», erzählt Jeff: «Die beiden anhand ihrer Noten vergleichen.»

Denn einfach war es für Zac nicht immer mit einem Bruder wie Conner. Das galt aber auch für die Eltern. «Ginny war die smartere von uns beiden, sie konnte besser mit Conner umgehen, machte einen Super-Job mit ihm», erzählt Jeff, für den sich der Umgang mit Zac und dessen sportlicher Begabung natürlicher anfühlte. Jener mit Conner? Oft kompliziert, denn: «Dass dein Sohn mit acht schon schlauer ist als du selbst, ist speziell. Noch schwieriger wird es, wenn du spürst, dass er das auch selber weiss …»

Fotoshooting am neuen Arbeitsort des Vaters: Conner, Jeff und Zac Tomlinson posieren für den Fotografen. Foto: Samuel Schalch

Weil die Söhne in Raleigh leben und Tomlinson nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2003 in Europa blieb und seither ununterbrochen als Trainer gearbeitet hat, sieht er seine beiden Söhne nicht mehr häufig. Ende Juli war es wieder so weit, beide kamen aus den USA für zwei Wochen in die Schweiz zu Besuch. Es war das erste Treffen nach zwei Jahren. Tomlinson ist mittlerweile in zweiter Ehe verheiratet, seine Partnerin Andrea und er haben eine dreijährige Tochter, Olivia.

Die Parallelen zum Job als Eishockeytrainer

Das heisst aber nicht, dass Conner und Zac ihren Vater nicht nach wie vor beeinflussen würden. Denn so viel Herausforderungen ihm die Erziehung seiner speziellen Söhne bescherten, so sehr hat er auch für seine heutige Arbeit als Trainer dazulernen können: «Ich habe Conner häufig missverstanden und musste lernen, dass es für dieselben Dinge oft mehrere Arten der Kommunikation gibt.»

Der häufig schwierigere Zugang zu Conner habe ihn empathischer gemacht als Trainer: «Ich kann besser zuhören, mich in andere Personen besser hineinversetzen. Der Umgang mit Spielern kann ähnlich sein: Nicht alle wollen oder können immer direkt sein in der Kommunikation mit ihren Trainern.» Erst recht helfen ihm die Erfahrungen mit seinen Söhnen im Umgang mit den «Künstlern» unter den Spielern, den Freigeistern und besonders Begabten, die häufig als «schwierig» zu coachen gelten – in den letzten beiden Saisons in Rapperswil-Jona war Stürmer Roman Cervenka so einer.

Vor allem bei Conner habe er oft harsch reagiert, weil er ihn falsch verstanden habe. Er fühle sich heute schlecht, wenn er an diese Situationen zurückdenke, sagt Tomlinson. Er nütze auch das als Lektion für sich als Trainer: «Erziehung und Coaching sind heute viel näher als zu meiner Zeit als Spieler», sagt er. Er versuche darum, gerade jungen Spielern keine verletzenden Worte zu sagen: «Ich würde schliesslich auch nicht wollen, dass mit meinen Kindern so umgegangen wird.»

