Sport ohne Augenlicht – Wenn das Velo mitkommuniziert Blinde Menschen sind bei fast allen Sportarten auf einen Guide angewiesen. Ganz verschieden ist dabei die Verständigung zwischen den Athleten. Pia Wertheimer Marcel Rohner

Skifahren: Per Funk verbunden

Im Alpenraum können Blinde an diversen Orten Ski fahren, beispielsweise in St. Moritz. «Wir fahren hinter dem Kunden her und sind per Funk mit ihm verbunden», sagt Skilehrerin Esther Stoisser. Ein Dialog sei bisher technisch noch nicht möglich. «Zeit für ein Gespräch oder fahrtechnische Korrekturen bleibt bei einer Abfahrt ohnehin kaum. Es reicht nur für Anweisungen», sagt sie.