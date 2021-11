Haltestelle Kunstmuseum überflüssig? – Wenn das Tram langsamer als die Fussgänger ist Nur gerade 130 Meter beträgt der Abstand zwischen den Tramstationen Kunstmuseum und Bankverein. Das enge Geflecht an Haltestellen in der Basler Innenstadt macht unser ÖV-System zum langsamsten der Schweiz. Karoline Edrich

Die Tramhaltestelle Bankverein und nur ein paar Meter weiter befindet sich bereits das Kunstmuseum. Wer dorthin möchte, läuft besser. Foto: Nicole Pont

45 Sekunden dauert die Fahrt mit dem 15er-Tram vom Bankverein zur Haltestelle Kunstmuseum. Zu Fuss braucht man etwa genauso lang. Wer in Eile ist, sollte besser aussteigen und die 130 Meter vom Bankverein zum Kunstmuseum rennen. Da fragt sich: Wie notwendig ist eine Haltestelle, die man zu Fuss gleich schnell erreicht wie mit dem Tram?

Wer länger über das Thema nachdenkt, dem wird auffallen, dass die Basler Innenstadt geradezu gespickt ist von absurd nah aneinanderliegenden Haltestellen. Lohnt es sich wirklich, 30 Sekunden mit dem Tram vom Marktplatz zur Schifflände zu fahren, oder ist man da zu Fuss nicht schneller? Nicht anders sieht es mit den Haltestellen Theater und Barfüsserplatz, der Linie 6, aus. Das Tram allein ist vermutlich lang genug, um von der einen zur anderen Haltestelle zu reichen, ohne fahren zu müssen. Warum also die vielen Haltestellen?

«Die Problematik ist vor allem darin begründet, dass die Abstände zwischen den Haltestellen in Basel mehrheitlich auf die historische Entwicklung der Stadt zurückgehen», sagt Nicole Ryf-Stocker, Co-Leiterin der Kommunikationsabteilung des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt. Daher ist das ÖV-Netz bis heute ineffizient geblieben: Genaue Vorgaben, was die Abstände zwischen Tramstationen betrifft, gibt es keine. «Im Durchschnitt betragen die Haltestellenabstände im Basler Strassenbahnnetz circa 300 bis 400 Meter», sagt Ryf-Stocker. Mit 130 Metern hätten die Haltestellen Bankverein–Kunstmuseum den kürzesten Abstand.

Die hohe Dichte an Tramhaltestellen in Basel schlägt sich auch in den Zahlen nieder: Durch die ständige Ausbremsung sind die Basler Trams im Schneckentempo unterwegs. Laut einer Statistik von Economiesuisse sind sie mit durchschnittlich sieben Stundenkilometern Teil des langsamsten ÖV-Netzes der Schweiz.

«Einfach nur lächerlich»

Aus diesem Grund hagelt es von vielen Seiten Kritik. «Die durchschnittlichen Abstände der Tramhaltestellen in der Basler Innenstadt sind einfach nur lächerlich», sagt SVP-Grossrat Joël Thüring. 2019 reichte er einen Anzug zur Prüfung einer Aufhebung von Tram- und Bushaltestellen ein. Mit der gezielten Aufhebung einiger Haltestellen soll das Tramnetz in der Innenstadt schneller und effizienter werden. Eine Anzugsbeantwortung vom Regierungsrat steht jedoch noch aus. «Weder die Baudirektion noch der Regierungsrat scheinen meinen Anzug ernst zu nehmen. Ich weiss nicht, auf was Frau Keller wartet», sagt Thüring.

Auch andere Politiker zeigen sich in den sozialen Medien entrüstet über Basels ineffizientes ÖV-Netz. «Dachte eigentlich, dass man den Abstand zwischen den Haltestellen Gewerbeschule und Messe nicht mehr toppen kann, aber ich lag falsch, sie haben es geschafft ....», tweetet Daniel Seiler, Präsident der FDP Kleinbasel.

Vereinzelt spricht man sich jedoch auch für die Erhaltung von nah beieinanderliegenden Haltestellen aus. Wegen Bauarbeiten eines unterirdischen Parkings wurde die Haltestelle Kunstmuseum bis auf weiteres aufgehoben, worunter einige Museumsliebhaber leiden. «Seit die Haltestelle ausser Betrieb ist, gibt es immer wieder Kommunikationsprobleme mit Besuchern. Oft gibt es Verwirrungen, bei welcher Station man aussteigen muss», sagt Karen Gerig, Leiterin der Abteilung Presse & Kommunikation des Basler Kunstmuseums. Ausserdem seien gerade ältere Besucherinnen und Besucher froh, wenn sie zusätzlich zum Museumsrundgang so wenig wie möglich laufen müssen.

