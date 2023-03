Zoom – Wenn das Model auf der Strasse liegt Kaugummi kauende Opernsänger und Körper auf Asphalt: Die Ausstellung «Beyond Fashion» in Olten versammelt Werke der bekanntesten Modefotografinnen und -fotografen der Gegenwart. Xymna Engel

Tanga Smoking, 2010. Foto: Blommers & Schumm

Manchmal reicht ein Kaugummi, um zwei Welten zu verbinden. In seiner Serie «The Peking Opera» fotografiert Kiki Xue Sängerinnen und -sänger der berühmten chinesischen Oper in ihren traditionellen Gewändern, mit Kopfschmuck voller Drachen, Pompons und Goldfransen. Doch der Fotograf und Maler, der in China aufwuchs und heute in Paris lebt, setzt auf den kulturellen Bruch: An einer Stelle blitzen Gummistiefel unter dem Rock hervor, auf einem anderen Bild bläst eines seiner Models Kaugummiblasen. Zu sehen ist Xues Arbeit, in der sich traditionelle chinesische Kultur und westliche Kunst verbinden, in der Gruppenausstellung «Beyond Fashion» im Oltner IPFO Haus der Fotografie.

Peking Opera, 2016. Foto: Kiki Xue

Hier spürt Kuratorin Nathalie Herschdorfer, Direktorin des Musée d’Elysée in Lausanne, der Entwicklung der Modefotografie in den letzten Jahrzehnten nach und versammelt Werke der bekanntesten Modefotografinnen und -fotografen der Gegenwart wie Nick Knight, Peter Lindbergh, Miles Aldridge und Ellen von Unwerth sowie Vertreterinnen und Vertreter der jüngeren Generation wie Blommers & Schumm, Viviane Sassen oder Erik Madigan Heck.

Linda Evangelista, 1992. Foto: Peter Lindbergh

Vogue Italia, 2002. Foto: Miles Aldridge

Comme des Garçons, 2017. Foto: Erik Madigan Heck

Zwischen Kommerz, Verschwendung und Schönheitsidealen hat die Modefotografie in den letzten Jahrzehnten eine tiefgreifende Transformation durchgemacht, kaum eine andere Kunstform vermag Alltagskultur und künstlerische Praxis auf so ästhetische Weise zu verbinden.

Lily. Hanatsubaki / Shiseido, 2014. Foto: Ina Jang

Elena in Gaultier, Numéro #91, 2007. Foto: Sølve Sundsbø

Camper campaign A/W, 2015. Foto: Daniel Sannwald

Teen Vogue, 2006. Foto: Michael Baumgarten

Tokyo, 2017. Foto: Yelena Yemchuk

No filter, detail hand holding a banana, 2018. Foto: Heji Shin & Kristina Nagel

Das niederländische Duo Anuschka Blommers, Niels Schumm findet seine Bilder wortwörtlich auf der Strasse: Ihre Models räkeln sich in stilvollen Anzügen auf dem Asphalt. Selten hat ein Kopf auf einem Trottoirrand so souverän gewirkt. Und vielleicht liegt die Magie der guten Modefotografie genau in diesen kleinen, edlen Irritationen in den Kulissen des Alltags. Oder wie es Kuratorin Nathalie Herschdorfer formuliert: «Mode ist ein Vorwand, um Geschichten zu erzählen.»

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

