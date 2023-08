Funkstille in Hofstetten – Wenn das Handy nicht mehr klingelt Die Mobilfunkanlage wird ausgetauscht. Möglicherweise kommt nun doch eine temporäre Lösung. Daniel Aenishänslin

Bis die neue Mobilfunkantenne steht, gibts in Hofstetten kein Empfang für Sunrise-Kundinnen und -Kunden. Foto: Peter Hegedüs

Er ist nicht so einfach erreichbar. Peter Hegedüs aus Hofstetten telefoniert zu Hause über WhatsApp, denn Sunrise tauscht gerade die Antenne in seiner Wohngemeinde aus. «Aufgrund der Modernisierungsarbeiten muss der Antennenmast ersetzt werden», erklärt Rolf Ziebold, Senior PR-Manager von Sunrise. Es geht um Upgrades mit 4G- und 5G-Frequenzen.

«Das befürworte ich grundsätzlich», sagt Hegedüs, «aber Sunrise hätte für die Übergangszeit eine mobile Antenne mieten können – die nagen doch nicht am Hungertuch.» Es sei in einer ersten Phase nicht möglich gewesen, eine temporäre Mobilfunkanlage bereitzustellen, entgegnet Rolf Ziebold. «Wir sind mittlerweile aber daran, nach einer temporären Lösung zu suchen und werden die Kundinnen und Kunden informieren, sobald eine Lösung gefunden wurde», so der PR-Manager von Sunrise.

«Ein Einzelfall»

Die Umbauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September. «Solche umfassenden Modernisierungsarbeiten mit längerem Unterbruch sind ein Einzelfall und somit die Ausnahme», sagt Rolf Ziebold. Sunrise entschuldige sich bei den betroffenen Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten sowie die späte Information.

Ob die betroffenen Kundinnen und Kunden eine tiefere Rechnung erhalten, ist generell klar. Jein. «Da bei solchen Einschränkungen aber nicht alle Kundinnen und Kunden gleichermassen betroffen sind, bitten wir die Kundinnen und Kunden sich beim Kundendienst zu melden», sagt Rolf Ziebold, «gerne werden wir im Einzelkontakt prüfen, wie wir ihnen für die Unannehmlichkeiten entgegenkommen können.»

Sunrise weist die Betroffenen auf die WiFi-Calling-Lösung hin.

