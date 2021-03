Leitartikel zu Kundgebungen – Wenn Basel Demo-frei wäre Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Protestmärsche mehr im Kanton und die Drämmli würden immer fahren. Eine Dystopie. Meinung Katrin Hauser

Keine Proteste – Harmonie pur. Foto: Nicole Pont

Wir schreiben eine Zeit in gar nicht mal so ferner Zukunft, in der Basel ein besserer Ort ist: Keine rot-blauen Schals zieren den Barfüsserplatz. Keine Tampons baumeln von den Strassenlaternen. In der ganzen Stadt ist nicht eine einzige «Basel nazifrei»-Schmiererei mehr zu sehen. Stattdessen erstrahlen weisse Fassaden, wenn die Sonne über dem Rhein aufgeht. Das Grün der Bäume leuchtet satt, und die Trams fahren pünktlich.

Linke leben keine mehr in der Stadt: kein Grünes Bündnis, keine SP und erst recht keine Jungsozialisten. Aus Protesten entstanden, sind sie mit ihnen auch wieder gegangen. Und wenn es hie und da noch vereinzelte Nachzügler gibt, sitzen sie bei der pensionierten Heidi Mück zur Ach-wie-war-das-früher-aufregend-Erzählstunde am Kaminfeuer. In einer staubigen Kartonkiste in der Ecke modern Che-Guevara-Flaggen vor sich hin.

Wie eine solche Fahne aussieht, weiss in Basel niemand mehr. Die Strassen bleiben seit Jahren ruhig – selbst am Internationalen Frauentag, am Tag der Arbeit oder wenn der FC Basel spielt.

Die Kurve sitzt auf dem Sofa und guckt E-Sports

Der gehört nun sowieso nicht mehr (zu) Basel, da er von britischen Investoren aufgekauft wurde und als Geldvehikel für ominöse Geschäfte aus den Golfstaaten dient. Die Fans, die es noch vor nicht allzu langer Zeit fast zerrissen hat ob dieser Vorstellung, die ein Mahnmal errichtet und die Stadt wie Christo in rot-blaue Tücher verpackt haben: Diese Fans sind nicht einmal mehr wütend. Apathisch sitzt der Nachwuchs der Muttenzerkurve auf dem Sofa, schiebt sich Chips in den Mund und verfolgt E-Sports auf Youtube. Manchmal, wenn die Werbepause auf einen besonders ungünstigen Moment fällt, wirft einer die Spielkonsole gegen die Wand.

Wut darf nur noch in den eigenen vier Wänden ausbrechen. Der öffentliche Protest ist von den Strassen Basels verschwunden. Denn die Beschwerden hatten sich gehäuft, waren zu einem unendlichen Stapel von Bürgerbriefen angewachsen. Der Stimmungspegel in der Bevölkerung zeigte konstant nach unten, wenn Demos anstanden, und die Regierung beschloss konstant, das öffentliche Interesse höher zu gewichten als die Grundrechte. Mit gutem Grund, denn:

Es geht einfach nicht, dass Basler Bürger im Drämmli stecken bleiben.

Die Trams müssen ungestört fahren können. Es geht einfach nicht, dass Basler Bürger in Drämmli stecken bleiben, weil vereinzelte Pöbler auf die Idee kommen, protestierend durch die Innenstadt zu marschieren.

Das sind Auswüchse einer unzivilisierten Gesellschaft, und die wollen wir hier nicht haben. Die strikte Einhaltung des BVB-Fahrplans wurde deshalb in der Verfassung verankert. Recht und Ordnung, lautet die Devise. Fahrplan first.

Alt-Klimastreiker betrinken sich am Birsköpfli

Was für ein harmonisches Bild sich nun beim St.-Jakob-Park präsentiert: Kaum ist das FCB-Spiel zu Ende, werden die 34 Fans in Zweierreihen von 68 Fanarbeitern ins Tram geleitet, und der 14er fährt los. Fährt ungestört von dannen, ohne dass sich dem Tram Personen mit schwarzen Kapuzen und rot-blauen Gewändern in den Weg stellen.

Er saust auf direktem Weg in Richtung Gellert, wo er den elektrischen Hochsicherheitszaun passieren muss, den die reichen Gellert-Bewohner in ihren Gated Communities errichtet haben. Sie müssen sich vor dem Proletariat 2.0 aus der Breite schützen. Dort, auf der schattigen Seite des Rheins, sind die sogenannten Problembürger untergebracht. Alt-Klimastreiker entleeren ihre Scheisstonne in der Birs. Heavy-Metal-Musik dröhnt aus der Wohnwagensiedlung des Schwarzen Blocks, die das ganze Birsköpfli einnimmt. Dröhnt bis auf die andere Seite der Schwarzwaldbrücke, in die Wohnungen des Pflegepersonals aus Corona-Zeiten.

Nur die Ältesten von ihnen haben noch den Applaus von früher im Ohr. Nie ist ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Lohn entsprochen worden. Ihr «Walk of Care» ist tot, der 1. Mai ebenso.

Die Wut, die man von der Strasse wischte, tobt nun in den Menschen weiter. Weil sie kein Ventil mehr findet, radikalisieren sich jene, in denen sie gärt, immer weiter. Und während der 14er aufs Gellert zurattert, ungestört, mit lächelnden Passagieren an Bord, die sich freuen, wie ordentlich ihre Stadt doch jetzt aussieht, formiert sich hinter ihm die Meute. Mit Äxten und Steinen bewaffnet, schwimmt sie den «Dalbe Dyych» hinauf, packt die Ankerleinen aus, klettert die Mauer des Gellertparks empor – bereit zum Massaker.

Demonstrationen können ganze Parteienlandschaften verändern

Nun aber im Ernst: Demonstrationen sind nicht nur ein Grundrecht. Sie sind auch ein Ventil für Tausende von Menschen, um ihre Wut über Ungerechtigkeiten in die Welt hinauszuschreien. Oft mit Erfolg. Der Grosse Rat hat seit 2010 eine Spezialkommission für den Klimaschutz. Im selben Jahr war der Frauenanteil in Geschäftsleitungen der grössten Schweizer Unternehmen zum ersten Mal zweistellig (okay, es waren zehn Prozent, aber immerhin). Das beste Beispiel dafür, wie viel Protest bewirken kann, zeigt jedoch ein alter Streik, der eine ganze Parteienlandschaft veränderte.

Zum 100-Jahr-Jubiläum des Generalstreiks schrieb Helmut Hubacher in dieser Zeitung: «Formell war der Generalstreik gescheitert. Politisch nicht. Der Bundesrat hatte die Lektion des Volksaufstandes kapiert. 1919 ordnete er die vorher vertrölte Einführung des Proporzes für den Nationalrat an. Die SP erhöhte ihre Mandate von 11 auf 41. Die neu gegründete BGB, Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, heute SVP, feierte aus dem Stand 30 Sitze. 1919 bewilligte der Bundesrat die 48-Stunden-Woche für private, 1920 für öffentliche Unternehmen.»

Obwohl sie es langsam tun, sorgen Demonstrationen eben doch für Veränderung. Wie ein Drämmli, das sich irgendwann dann auch in Bewegung setzt.