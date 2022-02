Umnutzung liegt in Basel im Trend – Wenn aus Banken Bistros werden Die lokale Gastro-Szene macht es sich innerhalb des Finanzplatzes Basel bequem. Und das nicht erst, seit Tom Wiederkehr und seine Station Ende Januar bei der Bank Cler eingezogen sind. Meinung Nick Joyce

Einst Schalterhalle nun einer deutlich anderen Nutzung zugeführt. Die Geschäftsstelle der Bank Cler am Aeschenplatz. Foto: Dominik Plüss

Als die Bank Cler am Aeschenplatz ihren Eingangsbereich für den Gastronomen Tom Wiederkehr öffnete, wurde dies von der BaZ aufmerksam begleitet. Die Station, so heisst das neue Bistro des Basler Gastronomen, sei Teil eines Konzepts, das auch Konzerte und Börsen-Events in den Räumlichkeiten des Finanzinstituts möglich mache, war zu lesen.

Was Banken angeht, ist die Öffnung für überraschende Kooperationen derzeit ein Trend, nicht nur in Basel. Unlängst hat die Deutsche Bank in ihrer Filiale an der Berliner Friedrichstrasse wiederholt Platz für Pop-up-Läden mit klingenden Brands geschaffen. Das Motto «Quartier Zukunft» zeigt, dass das DB-Management diesem Konzept viel Entwicklungspotenzial zumutet.

Der Finanzplatz Basel wäre allerdings gut beraten, sich nicht weiter bistrofizieren zu lassen. Schliesslich gibt es einige Beispiele dafür, wie unscheinbare Cafés und Bars ihn bereits ausgehöhlt haben.

Kaum jemand erinnert sich noch daran, dass die Schweizerische Volksbank (SVB) einst an der Gerbergasse 30 thronte, wo jetzt das Unternehmen Mitte steht. Bis die SVB 1993 von der Credit Suisse geschluckt wurde, gehörte sie zu den grössten Finanzinstituten des Landes, heute findet man im Internet kaum noch Spuren von ihr.

Ein Starbucks in der Börse

Nach der Räumung der Börse Basel Ende der 1990er-Jahre nistete sich ein Starbucks-Café in ihrem alten Bau ein. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der «Basler Zeitung», die 2001 ins selbe Haus am Aeschenplatz 7 einzogen, wussten diese praktische Verpflegungsmöglichkeit natürlich zu schätzen.

Es braucht keinen unternehmerischen Weitblick, um zu erkennen, dass sich in der Schalterhalle der UBS an der Aeschenvorstadt 1 eine schöne Food-Halle einrichten liesse. Dank der hohen Decke dürfte es bei der Installation einer Ventilationsanlage jedenfalls kaum technische Probleme geben.

Und wenn man das Gedankenspiel mit alternativen Nutzungsmöglichkeiten für bestehende Bankenflächen ein bisschen weiterspielt: Der Botta-Bau am Aeschenplatz, eine zweite Machtzentrale der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), sieht jetzt schon wie ein Fitness-Palast aus. Und der BIZ-Turm am Centralbahnplatz erinnert bekanntlich an ein AKW. Wer weiss, wie lange es dauern wird, bis ein Stromkonzern eine entsprechende Umnutzung im Namen der Energiesicherung vorschlägt.



