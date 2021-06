Kino-Besucherzahlen – Wenn auch James Bond nicht helfen kann Seit der Wiederöffnung der Kinos sorgen Online-Ticketsysteme dafür, dass die beschränkte Anzahl an zugelassenem Publikum richtig verteilt wird. Julia Konstantinidis

Während der Pandemie kann auch Daniel Craig alias James Bond die Schweizer Kinos nicht aus der Misere ziehen. Foto: LMS

Nein, überrannt wurden sie nicht. Dennoch will Tobias Faust, Co-Geschäftsleiter des Kultkinos, die Situation nicht komplett rabenschwarz sehen. Seit dem 19. April sind die Säle der unabhängigen und zu 100 Prozent privat finanzierten Basler Programmkino-Gruppe wieder für das Publikum geöffnet. «Massnahmen, die für einen Kinobesuch ungünstig sind, etwa die Maskenpflicht, halten die Gäste merklich von einem Besuch ab», sagt Faust.

Der Vergleich des Zeitraums seit der Wiederöffnung im April mit dem Jahr 2019 – das letzte Jahr war bekanntlich zum Vergessen – spricht eine deutliche Sprache: Um die 40 Prozent liegt der Besucherrückgang in den Kultkinos gegenüber normalen Zeiten. Schaue man sich diese Zahlen aber im Verhältnis zur schweizweiten Lage an, «ist die Situation bei uns weniger dramatisch», so Faust.