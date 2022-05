Met-Gala in New York – Wenn Anna Wintour ruft, kommen alle 400 Prominente aus Mode, Musik, Film, Politik und Wirtschaft folgten der Einladung der «Vogue»-Chefredaktorin zur Gala des Metropolitan Museum of Art in New York.

Es ist einer der grössten Schauläufe des Jahres: Bei der Gala des Metropolitan Museum of Art in New York haben am Montagabend rund 400 Prominente aus Mode, Musik, Film, Politik und Wirtschaft ausgefallene Abendgarderoben auf dem roten Teppich präsentiert. Unter anderem nahmen Tesla-Gründer Elon Musk, Sängerin Billie Eilish, Schauspielerin Sarah Jessica Parker, Ex-Aussenministerin Hillary Clinton sowie der belgische Künstler Stromae an der Benefiz-Gala teil.

Begrüsst wurden die Stars von der Chefredakteurin der Modezeitschrift «Vogue», Anna Wintour, die das Event seit 1995 leitet. An ihrer Seite als Veranstaltungspräsidenten waren dieses Jahr Modedesigner Tom Ford sowie der Chef der Bilderplattform Instagram, Adam Mosseri. Präsentiert wurde der Abend von den Schauspielern Regina King, Lin-Manuel Miranda, Blake Lively und Ryan Reynolds.

Die 1948 ins Leben gerufene Gala finanziert die Modeabteilung des Metropolitan Museums und fällt mit der Präsentation von dessen Jahresausstellung zusammen. Am Morgen hatte die Frau von US-Präsident Joe Biden, Jill Biden, die Ausstellung eröffnet.

AFP/chk

