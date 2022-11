Wer ist der Hauptprotagonist in dieser Geschichte? Ueli Vischer, Hans-Peter Wessels, Christoph Eymann? Fotos: Dominik Plüss, Kostas Maros

Es mag sich nun ein wenig so lesen, zugegeben, als wären die dunkelsten Stunden angebrochen, das Leben in dieser Stadt, schon länger nicht mehr mit den besten Vitalitätswerten, endgültig nur noch ein krächzendes Röcheln. Und charakterisiert wird dieser Niedergang optisch mit Prunkruinen, also Luxusbauten, die aufgrund des frivolen Schlaraffenlandmodus des Kantons so viel teurer geworden sind als geplant, dass das Parlament irgendwann die Notbremse gezogen hat. (Lesen Sie hier den Kommentar zum neuerlichen Basler Baudebakel.)

Eine bange Frage stellt sich: Handelt es sich hier wirklich nur um eine Dystopie, oder kommt es vielleicht nicht doch einmal zum grossen politischen Knall und wird die Sorglos-Regierung abgestraft für ihre verschwenderische Planungspolitik?

Es käme dann zu Prunkruinen, Mahnmalen der Schande, die die Bürger dieses Kantons jederzeit daran erinnerten, wie leichtfertig viel, viel Geld verjubelt worden ist. Und wie das halt so ist bei Denkmälern, ob nun positiv oder ausnahmsweise auch einmal negativ behaftet, tragen diese Namen: der Helden, der Verantwortlichen, der Kritisierten.

Bei den regionalen Baudesastern sind die Protagonisten ziemlich einfach auffindbar; es sind dieselben Namen, die immer wieder in den Leistungsausschüssen auffindbar sind: die ehemaligen LDP-Regierungsräte Christoph Eymann und Ueli Vischer (und neuerdings der amtierende Conradin Cramer), Ex-Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP) und der leider viel zu früh verstorbene ehemalige Baselbieter Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli (SP).

Sollte also je eine Champagnertaufe nötig sein: Auf welchen Namen sollte eine Prunkruine lauten? Und wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, bessere Vorschläge haben (was sicherlich der Fall ist), schreiben Sie diese ungeniert in die Kommentare.

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

