Einem Geheimnis auf der Spur – Wenn Adolf Hitler als Kind ertrunken wäre Einer Passauer Legende zufolge soll der Sohn eines österreichischen Zollbeamten 1894 beinahe im vereisten Inn ums Leben gekommen sein. Über ein folgenreiches Gedankenspiel. Carolin Werthmann

Ist Adolf Hitler, hier 1899 als 10-jähriger Knabe, nur knapp dem Ertrinkungstod entgangen? Foto: Getty Images

Es war ein Wintertag im Januar 1894, der vieles an der Geschichte des 20. Jahrhunderts hätte verändern können. Vorausgesetzt, die Begebenheit an jenem Tag hat sich tatsächlich ereignet, vorausgesetzt, die folgende Erzählung könnte mehr sein als eine Legende.

Ein vierjähriger Junge spielte am Passauer Innufer. Der Fluss, an manchen Stellen vereist, soll wild gewesen sein. Der Junge konnte nicht schwimmen, soll es später auch nie gelernt haben, vielleicht aufgrund dessen, was ihm damals passierte. Er stürzte, fiel ins Wasser, kam nicht mehr heraus, war kurz vor dem Ertrinken.