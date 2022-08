42. Basler Rheinschwimmen – Wenn 4500 Menschen den Bach ab gehen Vier Jahre musste das begleitete Rheinschwimmen ausfallen – nun konnte es wieder stattfinden. Organisator Christian Senn sagt im Video, wieso es einfach zu Basel dazugehört. Andrea Schuhmacher

Schwimmen Sie mit den Rhein hinunter und lassen Sie sich von Christian Senn dabei erklären, was es mit dem Rheinschwimmen so alles auf sich hat. Video: Andrea Schuhmacher

Sie waten vorsichtig rein – oder sie springen übermütig vom Ufer aus ins kühle Nass: Am 42. Basler Rheinschwimmen trifft sich halb Basel im «Bach». Und nicht nur: Spanisch, Französisch, Englisch – beim Mitschwimmen merkt man bald: Hier sind doch einige von weit her gekommen, um dies zu erleben.

Christian Senn hilft bereits seit Jahren bei der Organisation vom Rheinschwimmen mit. Hinter dem Anlass steckt die Basler Sektion der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG). Senn, der privat mehrmals pro Woche im Rhein anzutreffen ist, freut sich, dass das Event nach vier Jahren Zwangspause wieder stattfinden kann. Gemäss Angaben der SRLG liessen sich am Dienstagabend 4500 Schwimmerinnen und Schwimmer den Fluss runtertreiben. Im 2018 nahmen 4000 Menschen am Anlass teil. 2019 fiel das Rheinschwimmen wetterbedingt, 2020 und 2021 coronabedingt aus.

Schon nur um diese Aussicht zu geniessen, lohnt sich das Rheinschwimmen. Foto: Nicole Pont

Ab 18 Uhr wurde der Rhein für die Schifffahrt gesperrt. Zwar startete der Anlass offiziell in der Nähe der St. Alban-Fähre auf der Kleinbasler Seite – wer sich dort positionierte kam vor dem Startschuss in den Genuss einer kalten Dusche. Doch vom ganzen Ufer aus stiegen Menschen ins Wasser.

Beim offiziellen Startpunkt sorgten die Organisatoren schon vor dem Startschuss für Abkühlung. Foto: Nicole Pont

Was im Mittelalter also noch verpönt war, ist heute zum Volkssport geworden. So sehr, dass einige die damit verbundenen Gefahren ausser Acht lassen. Christian Senn sagt: «Früher wollten wir die Leute dazu animieren – heute sind wir auf reine Prävention aus.» Auf keinen Fall sollte versucht werden, den Rhein zu durchqueren – oder von den Brücken zu springen. Auf was Sie beim Rheinschwimmen achten sollten, lesen Sie hier.

Am Basler Rheinschwimmen verletzte sich zum Glück niemand. Dafür sorgten auch die Rettungsschwimmerinnen und – schwimmer der SLRG, die sich unter die Leute mischten. Nur ein Paar Schnittwunden mussten im eigens dafür vorgesehenen Zelt versorgt werden.

