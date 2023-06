Werkhof-Abstimmung in Binningen – Weniger Wohnungen auf dem Spiesshöfli-Areal als vorgesehen Nach dem Nein zur Verlegung des alten Binninger Werkhofs ist die Überbauung der Talsohle rund um den Birsig nicht so möglich wie geplant. Die Gemeinde muss über die Bücher gehen. Simon Erlanger

So hätte der neue Binninger Werkhof an der Margarethenstrasse ausgesehen. Für viele war er zu nahe am Binninger Friedhof geplant. Visualisierung: PD

Das Verdikt ist klar: Mit 55,7 Prozent lehnte das Binninger Stimmvolk am Sonntag den Kredit von 11,9 Millionen Franken für den Werkhofneubau an der Margarethenstrasse ab. Den Ausschlag gab wohl die Nähe des neuen Werkhofs zum Binninger Friedhof, die viele als pietätlos empfanden.

Neuer Anlauf?

Schon 2012 hatte Binningen die Verlegung zugunsten eines gemeinsam mit der Nachbargemeinde Bottmingen betriebenen Werkhofs abgelehnt. Mit dem erneuten Nein sind die jahrelangen Planspiele rund um einen Neubau an einem anderen Standort wohl vom Tisch, zumindest fürs Erste. Denn ganz abschreiben will Gemeindepräsidentin Caroline Rietschi (SP) das Projekt noch nicht: «Ob der Standort Werkhof nicht mehr thematisiert wird, kann man so nicht sagen. Der heutige Standort ist ja nicht in Stein gemeisselt. Vielleicht gibt es ja einen anderen möglichen neuen Standort als den Friedhof, und dann kommt wieder Bewegung in die Sache», so Rietschi.

Die Frage ist nun, wie es mit der Entwicklung des erweiterten Spiesshöfli-Areals weitergeht. In der Talsohle zwischen Bottmingerstrasse und Parkstrasse wollten die Gemeinde, private Landbesitzer und Investoren Wohnungen bauen. Auslöser ist der Abriss von zwölf Häusern im Rahmen des Doppelspurausbaus der BLT entlang der Bottmingerstrasse.

Das Gebiet Spiesshöfli gehört zu den letzten Landreserven der Gemeinde. 2021 stellte Binningen darum einen Bericht zur Arealentwicklung mit möglichen Überbauungsvarianten vor. Dabei spielte der Werkhof eine wesentliche Rolle. So stehen bei der verdichteten Variante «Offener Campus» zwei von vier geplanten Hochhäusern auf seinem Areal. Der Werkhof belegt etwa ein Viertel des Spiesshöfli-Gebiets.

Wird er nun nicht verlegt, kann das Gebiet nicht wie geplant überbaut werden. «Die Planung geht aber weiter, einfach nur auf einem Teil des Areals», sagt Caroline Rietschi. «Nach den Sommerferien kommt ein Quartierplan, den wir mit den Grundeigentümern erarbeitet haben, vor den Einwohnerrat. Konkrete Bauaufträge wurden aber noch keine vergeben», so Rietschi. «Die Grundeigentümer wollen auf dem Spiesshöfli-Areal bauen. Diesem Wunsch kommen wir entgegen.»

Im Fokus steht nach der Ablehnung der Verlegung des Binninger Werkhofs das blau markierte Areal, das nur noch teilweise überbaut werden kann. Grafik: mrue / Archiv Tamedia

Gegen Verknüpfung

Der Binninger Einwohnerrat und Landrat Marc Schinzel (FDP), der gegen die Verlegung des Werkhofs war, sieht auch die Überbauungspläne kritisch: «Die Gemeinde verknüpfte schon immer das Schicksal des Werkhofs mit den Überbauungsplänen im Spiesshöfli . Das habe ich im Einwohnerrat kritisiert. Es hat mich immer schon gestört, dass man sagt, man brauche den Standort beim Friedhof, damit man das Areal in der Talsohle für verdichteten Wohnungsbau nutzen kann», so Schinzel. Er fordert eine Grün- und Erholungszone am Birsig. «Mir scheint nicht, dass in Binningen zu wenig gebaut wird. Was fehlt, sind Freiflächen», so Schinzel.

Nach dem erneuten Scheitern der Verlegung des Werkhofs ist für den ehemaligen Binninger Landrat und Vizepräsidenten des Nein-Komitees, Marc Joset (SP), die Sache endgültig vom Tisch. Er fordert eine umfassende Sanierung des bestehenden Werkhofs. Die Entwicklung des Gebiets Spiesshöfli seit weiterhin möglich. «Der Werkhof blockiert nur einen Teil des Areals. Ringsherum kann man ja bauen.» Man müsse jetzt einfach neu planen.

