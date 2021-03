Pratteln soll schöner werden – Weniger Verkehr und mehr Grün in der Bahnhofstrasse Noch vor dem Eidgenössischen Schwing- und Äplerfest 2022 in Pratteln sollen Millionen für die Aufwertung der Bahnhofstrasse fliessen. Christian Fink

Die Pratteler Bahnhofstrasse soll zur Flanierzone aufgewertet werden. Foto: Sandro Fiechter

Der erste Eindruck ist entscheidend. Das gilt auch beim Besuch einer Stadt. Kein Wunder, legen Gemeinden besonderes Augenmerk auf die Gestaltung in Bahnhofsnähe sowie auf die Zugänge zu den Zentren. «Flaniermeile» heisst das dazugehörige Stichwort. Es geht um die Etikette, deren Versprechungen es einzuhalten gilt.

In jüngerer Zeit haben verschiedene Gemeinden wie Sissach, Muttenz, Gelterkinden oder Arlesheim solche Zonen geschaffen. Nun möchte auch Pratteln den Zugang vom Bahnhof zum Zentrum aufwerten. Dies möglichst schnell, noch vor August kommenden Jahres. Denn dann ist das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest angesagt, das die Gemeinde im Geiste des Standortmarketings möglichst gut nutzen möchte. Dazu gehört dieses Projekt, «das von den Kosten möglichst günstig, von der Wirkung her jedoch sehr hoch ist», wie Gemeinderat Urs Hess an der Einwohnerratssitzung betonte.