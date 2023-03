Statistik – Weniger Unfälle auf Basler Strassen im Jahr 2022 Die Anzahl Unfälle im Verkehr ist in Basel-Stadt weiter rückgängig. Auch, weil die Infrastruktur besser werde.

Seltener zu sehen: Unfälle in Basel. Archivbild: Kostas Maros

Auf den Strassen im Kanton Basel-Stadt haben sich 2022 erneut weniger Verkehrsunfälle ereignet. Gegenüber dem Vorjahr sind auch weniger Personen verletzt worden. Ums Leben gekommen sind im Strassenverkehr zwei Menschen, drei weniger als 2021.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat im vergangenen Jahr insgesamt 502 Verkehrsunfälle aufgenommen – 75 weniger als im Vorjahr. Bei den Leichtverletzten wurde eine Abnahme um 25 auf 248 registriert und bei den Schwerverletzten ein Rückgang um 5 auf 94, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement am Donnerstag mitteilte.

Ein 63-jähriger Velofahrer in der Missionsstrasse und ein 91-jähriger Fussgänger an der Verzweigung Spalenvorstadt/Schützenmattstrasse kamen bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Rapportiert wurden 36 (-14) Unfälle mit schweren Motorwagen, 414 (-45) mit leichten Motorwagen, 48 (-10) mit Motorrädern und das erste Mal mit 31 (-9) eine Abnahme bei den Unfällen mit E-Bikes. Die Zahl der Unfälle, in die Fussgängerinnen und Fussgänger verwickelt waren, nahm um 2 auf 58 zu. Die Zahl der Velounfälle blieben im Vergleich zum Vorjahr mit 103 unverändert.

Die meisten Unfallursachen seien weiterhin auf das Verhalten zurückzuführen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Strasseninfrastruktur des Kantons würden immer sicherer und am Zustand der Fahrzeuge würden kaum Mängel bestehen. Die Polizei will sich deshalb künftig stärker auf präventive Themen wie das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden im Strassenverkehr fokussieren.

SDA/kom

