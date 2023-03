Jahresbilanz 2022 – Weniger Umsatz und Gewinn bei der Basler Migros Die Genossenschaft Migros Basel hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 942,3 Millionen Franken erzielt. Das sind 3,4 Prozent respektive 32,8 Millionen Franken weniger als 2021.

Die Genossenschaft Migros Basel – hier die Filiale im Bahnhof SBB 0 musste 2022 einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Foto: Georgios Kefalas

Der Gewinn ging gegenüber dem Vorjahr um 26,7 Prozent auf 14,5 Millionen Franken zurück.

Trotz des Gewinnrückgangs präsentiere sich die finanzielle Gesamtsituation der Migros Basel weiterhin stabil, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. So beträgt der Eigenkapitalanteil 82,2 Prozent bei einer Bilanzsumme von 456,9 Millionen Franken.

Die 43 Supermarktfilialen der Migros Basel erzielten gemäss Mitteilung einen Umsatz von 713,4 Millionen Franken. Das sind 4,2 Prozent weniger als 2021, aber 5,8 Prozent mehr als im Vor-Coronajahr 2019.

Verlagerung in den Online-Handel

Aufgrund der grossen Nachfrage während der Pandemie sei bei den Fachmärkten im Jahr 2022 eine Marktsättigung erkennbar gewesen, heisst es. Der Umsatz lag mit 115,3 Millionen Franken um 10,5 Prozent tiefer als im Vorjahr. Eine grosse Herausforderung sei auf der einen Seite die Warenbeschaffung gewesen, auf der anderem Seite die weitere Verlagerung in den Online-Handel.

Die Gastronomie- und Fitnessangebote waren nach einem harzigen, noch von Coronamassnahmen geprägten Start im Jahr 2022 wieder stärker gefragt, wie es heisst. Die Gastronomieumsätze stiegen auf 57,7 Millionen Franken (+28,8 Prozent), die der Freizeitanlagen auf 8,7 Millionen Franken (+ 54,0 Prozent).

Die Migros Basel mit Sitz in Münchenstein BL betrieb 2022 insgesamt 78 Verkaufsstellen in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Jura, Bern und Solothurn. Das sind zwei weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Mitarbeitenden nahm um 354 auf 2955 ab. Die Kursleitenden der Klubschule seien per 2022 in die Miduca AG übergetreten, heisst es in der Begründung.

Die nationale Bilanz der Migros Drastischer Gewinneinbruch Warum die Migros unter der Teuerung leidet – und Coop nicht

SDA/ith

Fehler gefunden?Jetzt melden.