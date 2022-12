Senkung um 2 Prozentpunkte – Weniger Steuern in Ramlinsburg und Wittinsburg In beiden Baselbieter Gemeinden sollen die Steuern für natürliche Personen gesenkt werden. Dies wurde an den Gemeindeversammlungen beschlossen. Tobias Burkard

In Wittinsburg (Bild) und Ramlinsburg werden die Steuern gesenkt. Dies dank einer guten finanziellen Lage. Foto: Tamedia-Archiv

Wer wenig Steuern zahlen will, sollte definitiv einen Umzug nach Wittinsburg oder Ramlinsburg in Betracht ziehen. In beiden Gemeinden wurde eine Steuersenkung entschieden. In Wittinsburg ist der Steuerfuss für natürliche Personen neu bei 63 Prozent und in Ramlinsburg auf 54 Prozent. Dies berichtet die «Volksstimme».

In Wittinsburg wurde an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 30. November, die Senkung des Steuerfusses für natürliche Personen für das Jahr 2023 von 65 auf 63 Prozent entschieden. Möglich sei dies, so Gemeindepräsident Jürg Zumbrunn in der «Volksstimme», dank der guten Finanzlage der Gemeinde.

Das Budget der Gemeinde sei positiv: Neben den Ausgaben von 1,811 Millionen Franken gibt es Einnahmen von 1,841 Millionen Franken. Zudem zählt Wittinsburg als Gemeinde mit 450 Einwohnern zu den 21 Gebergemeinden.

Gute Finanzlage auch in Ramlinsburg

Auch in Ramlinsburg gibt es eine Senkung der Steuern zu bejubeln: An der Gemeindeversammlung wurde eine Senkung für natürliche Personen von 56 auf 54 Prozent beschlossen – es ist dies die vierte seit 2017. Gegenüber der «Volksstimme» sagt die Finanzchefin der Gemeinde, Stephanie Oetterli, dass die beschlossene Steuersenkung aufgrund der guten Abschlüsse in den vergangenen Jahren bereits für mehrere Jahre vorfinanziert sei. Zudem hat sie weitere gute Neuigkeiten: «Aufgrund des hohen Eigenkapitals und der stabilen Steuerkraft ist eine erneute Senkung realistisch», so Oetterli zu der «Volksstimme».

Weiter wurde ein Kreditantrag für die Beschaffung von Lamellenstoren genehmigt, die im Schulhaus installiert werden sollen. Diese sollen über Funksteuerung automatisch schliessen, wenn die Fenster von der Sonne beschienen werden. Auch soll eine Lüftung für die Nachtauskühlung installiert werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.