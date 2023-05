Neues Nutzungsmodell im Joggeli – Weniger Stadionmiete, mehr Verantwortung Der FC Basel hat offiziell mitgeteilt, dass es im St.-Jakob-Park ein neues Nutzungsmodell geben wird. Die Stadionmiete wird kleiner, dafür sind die Basler nun für die Bewirtschaftung des Innenraums zuständig. Tilman Pauls

Der FCB hat am Mittwoch mitgeteilt, was die Basler Zeitung bereits Ende Januar geschrieben hat: Es gibt ein neues Nutzungsmodell für den St.-Jakob-Park. Dieses sieht so aus, dass die Basler künftig weniger Miete zahlen: Statt wie bisher 3,8 Millionen Franken im Jahr beträgt die Miete neu nur noch 1,65 Millionen Franken. Für den Club ist das angesichts seiner finanziellen Situation ein willkommenes und benötigtes Ersparnis. Im Gegenzug sind die Basler allerdings künftig für die Bewirtschaftung des Innenraums zuständig.

Dies bedeutet, dass zum Beispiel die Erneuerung der grossen Video-Leinwände, die im Hinblick auf die kommende Saison eingesetzt werden, vom Club gezahlt wird. Auch die Beleuchtung innerhalb des Stadions fällt künftig dem FCB zur Last, der sich die Übernahme des Stadioninneren von der Stadiongenossenschaft gemäss Informationen der «BZ Basel» fünf Millionen Franken hat kosten lassen.

Auch das ist eine beträchtliche Summe. Angesichts der jährlich eingesparten Miete ist diese aber schnell wieder refinanziert. Es ist allerdings auch zu bedenken, dass der FCB künftig das Risiko trägt, wenn es zu Sanierungen und Renovationen im Stadion kommt.

«Für den FCB bedeutet die neue Lösung eine substanzielle Erleichterung im Bereich der jährlichen Mietkosten und eine grössere Flexibilität bei Investitionen im Innenbereich des Stadions, die sich im Idealfall auch mit geeigneten Partnerschaften – zumindest teilweise – finanzieren lassen», teilte der Club am Mittwoch in einer Meldung mit.

Klar ist allerdings auch, dass dieses Modell nur ein Zwischenschritt in der Stadion-Angelegenheit ist. Bis zum Jahr 2027 soll das Stadion erneuert werden, mit der Finanzierung von Club, Stadiongenossenschaft und den Kantonen Basel-Stadt sowie Basel-Land. 45 Millionen soll dabei die öffentliche Hand beisteuern, 15 Millionen der FC Basel und die restlichen fünf die Stadiongenossenschaft.

