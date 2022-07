Trotz Corona – Weniger Sozialhilfe­fälle in Basel. Weshalb? Die Zahlen waren seit zehn Jahren nicht mehr so tief. Das Geld, das bei der Sozialhilfe eingespart werden konnte, wurde jedoch anderswo ausgegeben. Dina Sambar

Hat weniger Klienten: Sozialhilfe der Stadt Basel. Foto: Andre Muelhaupt

Corona war für viele heftig. Im ersten Lockdown musste jedes fünfte Geschäft seinen Betrieb einstellen. 11 Prozent aller Beschäftigten des Kantons Basel-Stadt waren davon betroffen. Auswertungen des Bundesamtes für Statistik weisen darauf hin, dass die Einkommen von rund 20 Prozent der Schweizer Haushalte in der Pandemie gesunken sind. Besonders betroffen sind, laut Studien, die schwächeren Haushalte. Sie mussten am häufigsten auf Ersparnisse zurückgreifen oder sich verschulden.

Düster waren auch die Prognosen für die Entwicklung der Sozialhilfe. 21 Prozent mehr Fälle sagte die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) im März 2021 voraus. Auch Basel ging zu Beginn der Pandemie von einem Anstieg der Fallzahlen aus.

Einkommenslücke mit Erspartem gedeckt

Doch der Anstieg blieb bisher aus. Im Gegenteil: Die Fallzahlen in der Sozialhilfe Basel-Stadt waren seit über zehn Jahren nicht mehr so tief. Die Sozialhilfequote ist in allen drei Basler Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr gesunken (siehe Tabelle). Sogar wenn man die Zahlen mit jenen vor der Corona-Pandemie vergleicht, sind sie geringer. 2019 betrug die Quote im Kanton Basel-Stadt 6,6 Prozent. 2021 sind es noch 5,9 Prozent. Ein Trend, der seit 2017 anhält. Mit 129 Millionen Franken ist auch die Nettounterstützung so tief wie zuletzt im Jahr 2014.

Laut dem Basler Sozialhilfebericht ist der Rückgang vor allem auf weniger Neuanmeldungen zurückzuführen. Ein Corona-bedingter Anstieg habe durch die «schnell ergriffenen und umfassenden Massnahmen von Bund und Kanton» vermieden werden können. Vor allem die Verlängerung der Möglichkeit des Bezugs von Taggeldern, Arbeitslosengeld und Kurzarbeitsentschädigungen wird genannt. Letztere sicherten viele Arbeitsverhältnisse.

Die konstanten Anmeldezahlen weisen laut dem Bericht darauf hin, dass die Einkommenseinbussen der Haushalte nicht so hoch waren wie vorausgesagt. Allerdings gibt es auch ein Aber. Viele Haushalte dürften entstandene Einkommenslücken auch mit Erspartem gedeckt haben: «Insbesondere bei Haushalten mit Personen nicht schweizerischer Staatsbürgerschaft ist auch mit einer gewissen Nichtbezugsquote zu rechnen, da diese Personen negative Folgen eines Sozialhilfebezugs auf ihren aufenthaltsrechtlichen Status befürchten.»

Trotzdem noch Anstieg erwartet

Basel-Stadt ist kein Einzelfall. Laut der Skos sind auch die schweizweiten Fallzahlen gesunken. Die Skos sieht als Grund ebenfalls die vorgelagerten Sozialleistungen, die während der Covid-19-Pandemie ausgebaut oder deren Bezug verlängert wurde. Zudem habe sich die Wirtschaft schnell erholt und positiv entwickelt. Auch hier gibt es ein Aber: Die hohe Zahl der Langzeitarbeitslosen und die befürchteten Langzeiteffekte der Krise sprächen noch immer für einen längerfristigen Anstieg der Fallzahlen in der Sozialhilfe. Auch im Kanton Basel-Stadt ist die durchschnittliche Unterstützungsdauer kontinuierlich auf 64 Monate gestiegen.

Dem grössten Sozialhilferisiko sind in Basel Minderjährige ausgesetzt. Ihre Quote ist mit 10,5 Prozent die höchste. Die 18- bis 25-Jährigen weisen eine Sozialhilfequote von 7,5 und die 51- bis 65-Jährigen eine von 5,8 Prozent aus. Der Rückgang der Quote fand vor allem bei den unter 50-Jährigen statt. Bei den Älteren stagniert sie.

