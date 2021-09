Kolumne Philipp Loser - Weniger Ironie, mehr Wärme

Wer die Welt um sich herum verstehen will, ist nicht nur auf die Tageszeitung seines Vertrauens angewiesen (die App, von mir aus), auf die sozialen Medien oder die Nachrichten am Radio. Für ein tieferes Verständnis unserer Zeit braucht es auch ein Streaming-Abo.

Dort loggt man sich dann am Ende eines arbeitsreichen Tages ein, scrollt etwas unmotiviert herum, landet bei einer Serie wie «Ted Lasso» und lächelt beseelt.

Die Serie läuft eben in der zweiten Staffel und ist, eher überraschend, ein weltweiter Hit. «Ted Lasso» ist eigentlich ein Nischenprogramm. Erzählt wird die Geschichte einer rachsüchtigen Klubbesitzerin im englischen Profifussball, die den Verein ihres Ex-Mannes ruinieren möchte. Aus diesem Grund engagiert sie einen amerikanischen Footballtrainer aus dem Mittleren Westen – Ted Lasso. Der hat einen Schnauz und natürlich keine Ahnung vom Fussball oder von Europa. «Wie viele Länder sind denn in diesem England?», fragt Lasso einmal am Spielfeldrand.