Weniger freie Wohnungen – Der Basler Leerwohnungsbestand sinkt Die Leerwohnungsziffer im Kanton Basel-Stadt liegt derzeit bei 1,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Wert zurück

Die Zahl der Leerwohnungen ging in Basel-Stadt leicht zurück. (Archivbild) Foto: Patrick Straub (Keystone)

Der Leerwohnungsbestand im Kanton Basel-Stadt ist innert Jahresfrist von 1328 auf 1229 Einheiten gesunken. Das sind 99 weniger Leerwohnungen. Aktuell liegt die Leerwohnungsziffer bei 1,1 Prozent. Gründe für den leichten Rückgang seien unter anderem das Bevölkerungswachstum sowie der Wegzug ukrainischer Flüchtlinge von Gastfamilien in eigene Haushalte, teilte das Präsidialdepartement (PD) am Freitag mit.

Die Ziffer von 1,1 Prozent liege nahe bei der voraussichtlichen landesweiten Quote. Im schweizweiten Vergleich liege der Wert der Stadt Basel allerdings über demjenigen anderer Grossstädte wie Bern und Zürich, schreibt das PD.

Der Mittelwert von 1,1 Prozent trifft auf Dreizimmerwohnungen zu. Die höheren Quoten von 1,6 Prozent und 1,3 Prozent entfallen auf kleinere Wohnungen mit einem beziehungsweise zwei Zimmern. Schwieriger dürfte die Suche nach Wohnungen mit mehr Räumen sein. Tiefere Quoten zwischen 0,8 und 0,4 Prozent weisen Wohnungen mit vier oder mehr Zimmern auf, wie es in der Mitteilung heisst.

Weniger Gewerbefläche, mehr Bürofläche

Im Grossbasel beträgt der Leerstand 1,1 Prozent, im Kleinbasel 0,9 Prozent. Am meisten leere Wohnungen gibt es in der Altstadt Grossbasel mit 2,2 Prozent sowie in den Vorstädten mit 2,1 Prozent. Dabei ist der höhere Anteil an Kleinwohnungen mitverantwortlich für die hohen Quoten, wie das PD schreibt. In den Wohnvierteln Hirzbrunnen und Wettstein mit je 0,5 Prozent und im Bachletten-Quartier mit 0,6 Prozent stehen am wenigsten Wohnungen leer.

Auch bei den Geschäftsräumlichkeiten verzeichnet der Kanton einen leicht geringeren Leerstand. Das Angebot ist um 0,8 Prozent auf 361'000 Quadratmeter gesunken. Dabei sank vor allem der Anteil der Gewerbeflächen. Der Leerstand bei den Büroflächen nahm hingegen mit 21 Prozent stark zu, wie die Leerstandserhebung vom 1. Juni ergab.

SDA/ith

