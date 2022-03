Food-Waste – Weniger Essen für Arme Der Basler Detailhandel setzt bei der Lebensmittelverwertung verstärkt auf die Anti-Food-Waste-App «Too Good To Go» – die Schweizer Tafel hat das Nachsehen. Rachel Hueber Dorothea Gängel

Über alle Stufen der Lebensmittelkette entstehen in der Schweiz jährlich 2,8 Millionen Tonnen Food-Waste. Foto: Patrick Pleul

Eine Familie mit drei Kindern holt gerade bei einem Detailhändler ein Überraschungspaket von Too Good To Go ab. Sie gehen zur Kasse und zahlen nur ein Drittel des eigentlichen Warenwertes. Die Produkte wären sonst im Abfall gelandet. Neugierig blicken die Kleinen in die Tüte. Von Grünzeug bis hin zum Dessert finden sie alles. Aus diesen Zutaten kann die Familie heute Abend ein Essen zusammenstellen – mit gutem Gewissen.