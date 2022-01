Neue Mobilitätsstrategie - So will Basel «ausschliesslich umweltfreundlich» werden

Neue Mobilitätsstrategie – Weniger Autos, mehr Cargovelos für Basel Basel solle keine «verkehrsgerechte Stadt» sein, sagt Baudirektorin Esther Keller. Vielmehr sei ein «stadtgerechter Verkehr» anzustreben. Ein Blick in den Entwurf zur Mobilitätsstrategie zeigt, wie die Regierung dieses Ziel erreichen will. Martin Furrer

Mit einem Mix von Massnahmen will Basel-Stadt dafür sorgen, dass der Verkehr künftig «emissionsarm sowie klima- und ressourcenschonend» durch die Stadt rollt. Foto: Nicole Pont

Bis in 28 Jahren soll der Verkehr in Basel «ausschliesslich umweltfreundlich» rollen. So lautet das Ziel der kantonalen Mobilitätsstrategie, deren Entwurf der Regierungsrat diese Woche verabschiedet hat. Am Freitag stellte Esther Keller (GLP), Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements, die Strategie im Detail vor. Bis Ende April läuft dazu eine Vernehmlassung. Das letzte Wort wird der Grosse Rat haben.