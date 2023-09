Weniger Asphalt, mehr Grün – Birsfelden plant Massnahmen gegen Hitze-Inseln In der dicht besiedelten Baselbieter Gemeinde wird es im Sommer sehr heiss. Die Gemeinde prüft deshalb, ob mehr Flächen entsiegelt und Bäume gepflanzt werden können. Lea Buser

Der Kanton will die Ortsdurchfahrt Birsfelden erneuern – der Gemeinderat wünscht sich, dass dabei mehr Grünflächen entstehen (Archivbild). Foto: Lucia Hunziker

Im Sommer heizen sich dicht bewohnte Gebiete oft stark auf – dagegen will Birsfelden, die am dichtesten besiedelte Gemeinde des Baselbiets, nun vorgehen. «Am heissesten wird es an Orten, wo es viel Asphalt und Beton, aber keine oder nur wenige Bäume gibt», sagt Julia Bobert, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung und Natur, gegenüber dem «Birsfelder Anzeiger».

Insbesondere im Bereich des Hafens sowie der Haupt- und Rheinfelderstrasse entlang gibt es sogenannte Hitze-Inseln, die selbst in der Nacht kaum abkühlen, wie die Klimaanalysekarte des Kantons Baselland zeigt.

«Man kann sie nicht verhindern, aber das Ziel ist, sie zu vermindern», ergänzt die zuständige Gemeinderätin Désirée Jaun. In den letzten Jahren habe die Gemeinde geprüft, welche Massnahmen sich dafür eignen würden.

Eine Möglichkeit sei die Entsiegelung von Flächen, sodass das Regenwasser aufgenommen, gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt zu den Pflanzen gelangen oder verdunsten könne.

Die Klimaanalysekarte des Kantons zeigt: Entlang der Haupt- und Rheinfelderstrasse sowie im Bereich des Hafens wird es in Birsfelden tagsüber am heissesten. Screenshot: geoview.bl

Wie auch in Basel-Stadt und anderen Teilen des Kantons, wolle man ausserdem Bäume pflanzen oder Pflastersteine und Grün miteinander verwachsen lassen. Bereits umgesetzt wurde ein Trottoir an der Bruderholzstrasse, das nach der Sanierung anstatt asphaltiert mit Sickersteinen gepflastert wurde.

Der Regierungsrat will die Gemeinden in dieser Angelegenheit stärken: Sie sollen künftig mehr gegen die Entstehung von Hitze-Inseln in Siedlungsgebieten unternehmen können als bisher, wie es in einer Medienmitteilung vom Juni heisst.

So sollen die Gemeinden «in ihren Zonenreglementen konkrete Bestimmungen festschreiben können, um das Klima vor Ort zu verbessern, die Qualität des Wohnumfelds zu erhöhen und einen ökologischen Ausgleich für bebaute Flächen zu schaffen». Bei einem konkreten Bauvorhaben müsse die Einhaltung dieser Vorgaben entsprechend nachgewiesen werden. Die Vernehmlassungsfrist für diese Teilrevision läuft noch bis Ende September.

Quartierpläne mit Begrünung

Da Birsfelden mit den geplanten Arealentwicklungsprojekten eine Verdichtung anstrebt, stellt sich die Frage, ob sich das Problem mit den Hitze-Inseln weiter verschärft.

Mit Quartierplänen gehe aber immer auch eine Begrünung von Flächen einher, sagt Julia Bobert. «Dies nicht nur auf den Dächern, sondern auch ebenerdig, als erlebbare Freiräume für die Bevölkerung.» So soll beispielsweise neben dem geplanten Hochhaus am Birsstegweg ein kleiner Park entstehen.

In diesem langen Prozess sei aber auch ein Umdenken nötig: Jahrzehntelang habe Asphalt als ordentlich gegolten, sagt Bobert. Und auch wenn es vielerorts anders ginge, erfordere es Zeit, dieses überholte Gedankengut aus den Köpfen der Menschen zu bekommen.

