Arbeitsmarkt im Mai – Weniger Arbeitslose in den beiden Basel verzeichnet Mehr Beschäftigte im Mai: Die Arbeitslosenquote sank sowohl im Kanton Basel-Stadt als auch im Kanton Basel-Landschaft um 0,1 Prozentpunkte.

In den beiden Basel waren im Mai weniger Personen arbeitslos – auch gab es wieder mehr offene Stellen. Symbolfoto: Keystone/DPA

In den beiden Basel waren im Mai weniger Personen arbeitslos als im Vormonat. Sowohl in Basel-Stadt als auch in Baselland nahm die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 respektive 1,9 Prozent ab. Der Schweizer Durchschnitt lag bei 2,3 Prozent.

In Basel-Stadt waren im Mai 3103 Personen als arbeitslos gemeldet, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht. Das waren 95 Personen oder 3,0 Prozent weniger als im Vormonat.

In Baselland waren es 2753 Personen. Das ist ein Minus von 102 Personen respektive 3,6 Prozent gegenüber dem April. Vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote als Folge der Corona-Pandemie in Basel-Stadt noch 3,9 Prozent betragen, in Baselland waren es damals 2,5 Prozent.

Die Zahl der registrierten Stellensuchenden sank im Mai im Stadtkanton gegenüber dem Vormonat um 51 auf 5090 Personen. In Baselland ging sie um 161 auf 5201 Personen zurück.

Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen nahm in beiden Kantonen zu: In Basel-Stadt um 379 auf 2726 Stellen, in Baselland um 450 auf 2385 Stellen.

SDA/Isabelle Thommen

