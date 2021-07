Volvo Concept Recharge – «Weniger, aber besser» Der Volvo Concept Recharge zeigt einen Ausblick auf die vollelektrische Zukunft von Volvo undefined

Der Volvo Concept Recharge wurde unter dem Motto «Weniger, aber besser» designt. Foto: Volvo Das Heck der Studie ist sofort als Volvo zu erkennen. Foto: Volvo Business Class: So sollen Familien in Zukunft reisen. Foto: Volvo 1 / 4

Volvo wird bis 2030 zum reinen Elektroauto-Anbieter. Mit der Studie Concept Recharge zeigt der schwedische Hersteller die Richtung für die neue Generation vollelektrischer Fahrzeuge der Marke. «Der Wegfall des Verbrennungsmotors hat den Designern die Chance gegeben, die Proportionen neu zu definieren und damit das Platzangebot im Innenraum sowie die Aerodynamik deutlich zu verbessern», schreiben die Schweden. Das Ergebnis sei ein Fahrzeug, das insbesondere für Familien viele neue und bessere Lösungen biete.

Beim Concept Recharge haben die Designer laut Volvo die Weiterentwicklung der Technik dafür genutzt, die Sitze neu anzuordnen, die Dachlinie zu optimieren und die Motorhaube abzusenken. Im Vergleich zu einem typischen SUV verbessere sich so die Aerodynamik, was wiederum die Antriebseffizienz sowie die Reichweite erhöhe. Zugleich sei die von Fahrern der SUV-Modelle geschätzte erhöhte Sitzposition beibehalten worden.

Mit dem Konzeptfahrzeug führt Volvo aber auch eine neue Designsprache ein. Gemäss dem neuen Leitmotiv «Weniger, aber besser» habe man alle unnötigen Elemente entfernt. «Was bleibt, wurde bündig und mit höchster Präzision gestaltet», so die Schweden. «Der Volvo Concept Recharge gibt einen Ausblick auf die vollelektrische Zukunft von Volvo Cars und auf eine neue Art von Fahrzeug», so Volvos Design-Chef Robin Page. «Die modernen Proportionen steigern die Vielseitigkeit im Innenraum. Zugleich zeigt das Konzeptfahrzeug, was neue Technik in Bezug auf Design ermöglichen kann.» (lie)

