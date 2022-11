Hyundai Ioniq 6 – Wenig Wirbel, aber viel Wind Der Hyundai Ioniq 6 feiert an der Auto Zürich seine Europapremiere. Thomas Geiger ist den eleganten Stromer in Seoul bereits gefahren. Thomas Geiger

Der Ioniq 6 feiert am Donnerstag seine Europa-Publikumspremiere bei der Auto Zürich. Foto: Hyundai

Gegen ihn ist der neue BMW i7 so filigran wie ein Backstein auf Rädern, das Tesla Model S wirkt wie ein schlichter Klotz, und selbst der Mercedes EQS als cW-Wert-Weltmeister unter den Serienautos ist plötzlich nicht mehr allzu fern. Denn wenn Hyundai kurz im Frühling die ersten Exemplare der Schweizer Launch Edition des Ioniq 6 ab 64’900 Franken an den Start bringt, setzt die viertürige Coupélimousine aus dem Windkanal einen erfreulichen Kontrapunkt zur Flut der Geländewagen und Crossover, die in diesen Tagen an die Ladesäulen drängen. Zudem führt die Stromlinienform mit dem extrem glatten Karosseriekörper, den bündigen Türgriffen und den digitalen Aussenspiegeln sowie den gleich zwei markanten Spoilern am Heck auch zu extremer Effizienz.