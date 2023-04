Exklusive BaZ-Umfrage zeigt – Therapeuten beobachten mehr Überbelastung, aber auch dünnhäutigere Patienten Die Arbeitsbelastung steigt, so aber auch die Sensibilität: Das zeigt eine Umfrage bei 80 Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus den beiden Basel. Katrin Hauser

Auffallend häufig suchen offenbar Kaderleute in der sogenannten Sandwichposition Hilfe beim Psychotherapeuten. Foto: Keystone

Vor über zwei Jahren hat die Chefin der Dargebotenen Hand Basel in dieser Zeitung die Geschichte eines Mannes geschildert, der eine Kaderfunktion bei einem Unternehmen innehatte. Auf den ersten Blick sah er wohl wie ein ganz und gar gesunder Mensch aus. Doch sobald der Mann nach Hause ging, war da diese gigantische Leere. Die Aufenthalte in der Psychiatrie legte er in die Ferienzeit, damit es bei der Arbeit niemandem auffiel.