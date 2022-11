Kampf um US-Präsidentschaft – Wen stellen die Demokraten Trump entgegen? Donald Trumps Ankündigung setzt die Demokraten unter Druck, ihren Präsidentschaftskandidaten zu nennen. Während sich Joe Biden Zeit lässt, wachsen Herausforderer heran. Fabian Fellmann aus Washington

Will erst im Januar über eine Kandidatur entscheiden: US-Präsident Joe Biden bei einer Wahlveranstaltung in Washington. Foto: Shawn Thew (EPA)

Das hätten die Demokraten in ihren kühnsten Träumen nicht erwartet. Zwar haben sie das Repräsentantenhaus an die Republikaner verloren, doch den Senat werden sie halten. Statt nach den Midterms ihre Wunden zu lecken, können sie also ein ungewöhnlich gutes Wahlergebnis feiern – und den Republikanern dabei zuschauen, wie diese in einem internen Machtkampf versinken.