Rekrutierung für den Krieg – Wen Putin zum Sterben in die Ukraine schickt Besonders viele tote Soldaten stammen aus zwei verarmten, nicht ethnisch russischen Republiken. Städte wie Moskau oder St. Petersburg bleiben vom Kriegseinsatz dagegen verschont. Zita Affentranger

Kommen oft aus abgelegenen Regionen des Landes: Russische Soldaten beim Vorrücken in der Ostukraine (Bild des russischen Verteidigungsministeriums). Foto: AFP

Wie viele russische Soldaten in der Ukraine bisher gestorben sind, ist in Russland ein Staatsgeheimnis. Die letzte offizielle Zahl stammt vom 25. März: 1351 Tote. Die USA sprechen von 10’000 russischen Toten, die Ukraine gar von 20’000. Unabhängige russische Journalisten vom Internetportal Mediasona konnten bisher in mühevoller Kleinarbeit die Namen von 1744 toten Soldaten verifizieren.