Autobiografie von Prinz Harry – Wem Prinz Harrys Buch am meisten schadet In «Spare» schildert der Herzog von Sussex auf 500 Seiten sein Verhältnis zu seiner Familie. So rücksichtslos war noch kein Bericht aus dem innersten royalen Zirkel. Alexander Menden

Das Schaufenster der Buchhandlung Waterstones am Piccadilly in London am 10. Januar 2023. Foto: Justin Tallis (AFP)

Um es kurz zu machen: Ja, Prinz Harry spricht in seiner am Dienstag offiziell erschienenen Autobiografie «Reserve» über seinen Penis. Darüber, wie er nach seiner Rückkehr von einer Arktis-Expedition entsetzt feststellte, dass er unter der Gürtellinie Erfrierungen hatte – «und im Gegensatz zu Ohren und Wangen erholte sich sein Penis nicht ohne weiteres». Es schliesst sich eine Selbstbefragung darüber an, warum er seinem Vater Charles und seinem Bruder William nichts von diesen Erfrierungen erzählte. So weit, so voyeuristisch, könnte man denken.