Wegen Covid: Flaute in den Häfen – Weltweite Versorgungskrise gefährdet auch Basler Weihnachtsgeschäft Das globale Chaos bei den Lieferketten betrifft die Basler Rheinhäfen und Logistikfirmen direkt. Kaum ein Container kommt noch pünktlich an, es droht die Verknappung von Gütern. Simon Erlanger , Seraina Graf

Im Basler Rheinhafen gabs auch schon mehr Container. Zu viele kommen wegen des Corona-bedingten Herunterfahrens chinesischer Häfen verspätet in Europa an und werden dann verzögert nach Basel verschifft. Foto: Kostas Maros

So etwas hat der Velohändler Hansjörg Aegler noch nie erlebt: «Ich bekomme jetzt Velos, die ich im November 2020 bestellt habe.» Im Moment stecken seine Ersatzteile, Rahmen und Komponenten in Containern irgendwo in Asien. «Die verzögerte Auslieferung kommt zusammen mit einer auch seit Corona starken Nachfrage. Wir haben eigentlich einen Velo-Boom», sagt Hansjörg Aegler, der in seinem Fachgeschäft Radsport Kobel an der Holeestrasse Zweiräder aller Kategorien anbietet. «Wir haben für unsere konfigurierten, nach Kundenwunsch zusammengestellten Velos normalerweise eine Lieferfrist von 6 bis 7 Wochen. Augenblicklich geht es bis zu acht Monate», so Aegler.