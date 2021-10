Studie zu Mobilität – Weltweit grösster Test in der Schweiz – Das taugt Mobility Pricing wirklich Wie pendelt man, wenn man jeden Meter Strasse oder Schiene selber bezahlen muss? 3700 Schweizer haben zwei Monate ihre Bewegungen getrackt. Die Resultate sind brisant. Stefan Häne

Autokolonne an der Ausfahrt Basel-City: Der Zug hat derweil freie Fahrt. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Es ist der bislang grösste Feldversuch seiner Art – weltweit. Rund 3700 Schweizerinnen und Schweizer haben sich bereit erklärt, ihre täglichen Wegstrecken während acht Wochen erfassen zu lassen, dies in den Agglomerationen um Zürich, Bern, Basel, Genf, Lausanne und Winterthur.

Forscher der Universität Basel, der ETH Zürich sowie der ZHAW wollten so herausfinden, ob Verkehrsteilnehmer ihr Verhalten ändern, wenn sie jene Kosten ihrer Mobilität übernehmen müssen, die bisher die Allgemeinheit bezahlt. Diese externen Kosten betrugen 2018 gemäss Bund 13,7 Milliarden Franken. Dazu zählen Schäden an Umwelt und Gesundheit, welche Schadstoffe verursachen, ebenso Kosten für die Infrastruktur, aber auch Zeitverluste infolge von Staus.

«Mobility-Pricing hat den gewünschten Effekt.» Beat Hintermann, Umweltökonom Universität Basel

Am Montag nun wurden die Resultate der Studie publiziert. Ein Mobility-Pricing sei nicht nur technisch machbar, resümiert Beat Hintermann, Umweltökonom an der Universität Basel. «Es hat auch den gewünschten Effekt, nämlich die externen Kosten des Verkehrs in den Bereichen Gesundheit, Klima und Stau zu senken.»

Der Versuch lief wie folgt ab: Alle Probanden installierten eine App auf dem Smartphone, die in der Folge während der ersten vier Wochen jede Wegstrecke aufzeichnete und das Verkehrsmittel ermittelte. So konnten die Forscher für jede Fahrt die damit verbundenen externen Kosten berechnen. Zur Einordnung: Ein Autokilometer kostet durchschnittlich 70 Rappen, ein ÖV-Kilometer mit Abo 44 Rappen, ohne Abo (aber mit Halbtax) 69 Rappen. Mit den externen Kosten eingerechnet, wurde diese Differenz grösser: Beim Auto waren es neu 83 Rappen, beim Zug 49 respektive 74. Die Autofahrt wurde damit unattraktiver.

Für die restlichen vier Wochen erhielt ein Teil der Probanden wöchentlich eine Übersicht der externen Kosten, die sie verursacht hatten. Zusätzlich bekamen sie ein individuelles Budget, dessen Höhe abhängig war von den externen Kosten, die sie generiert hatten; im Durchschnitt waren es 150 Franken. Als Belohnung winkte der Restbetrag, der am Ende der Studie auf ihrem Konto verbleiben würde.

Autofahrten reduziert und verlagert

Der finanzielle Anreiz wirkte. Zwar waren diese Teilnehmerinnen täglich nicht weniger unterwegs als üblich, aber anders. Sie benutzten das Auto etwas weniger, dafür den öffentlichen Verkehr mehr, auch fuhren sie etwas mehr Velo oder gingen eher mal zu Fuss. Die Bepreisung senkte auch die Staukosten pro Autokilometer – eine Folge davon, dass die Teilnehmer am Morgen früher losfuhren, nicht aber am Abend. Beim öffentlichen Verkehr dagegen änderte sich nichts. Auf diese Weise konnten die Teilnehmerinnen ihre externen Kosten senken, im Vergleich zu den Probanden ohne Aussicht auf einen Extrabatzen um 5,1 Prozent. Im Durchschnitt blieb ihnen rund 50 Franken im Portemonnaie.

Nun möchte auch der Bundesrat den Schritt von der Theorie in die Praxis wagen - mit regionalen Pilotprojekten. Nur: Braucht es nach dem nun erfolgten Feldversuch überhaupt weitere? Ja, findet Umweltökonom Hintermann. Der achtwöchige Feldversuch bilde nur die kurzfristige Reaktion der Verkehrsteilnehmer ab. Hintermann geht davon aus, dass bei einem längerfristigen Versuch die Reaktion auf eine Bepreisung stärker ausfiele, hätten die Verkehrsteilnehmer so doch mehr Zeit, ihre Fahrwege zu optimieren, etwa mit neuen Arbeitszeiten oder einem Umzug.

Was macht der Bundesrat?

Eine andere Frage ist, ob ein Mobility Pricing jemals mehrheitsfähig sein wird. Nach den Plänen des Bundesrats soll die Fahrt auf Strasse und Schiene je nach Zeitpunkt und Abschnitt mehr oder weniger kosten. Unter dem Strich soll die Bevölkerung aber nicht mehr, sondern anders für Mobilität bezahlen. Es wird also finanzielle Gewinner und – anders als im Feldversuch – auch Verlierer geben. Das Volks-Nein zum CO₂-Gesetz im Juni hat gezeigt, wie heikel es kann, den Benzinpreiserhöhung um wenige Rappen zu erhöhen.

Widerstand formiert sich nun auch bei Mobility Pricing. Der Grund: Bei Pilotprojekten müssen interessierte Kantone und Gemeinden nicht zwingend den ÖV und den Autoverkehr einbeziehen. Bürgerliche Parlamentarier befürchten, damit werde der Boden für ein reines Road Pricing bereitet. Ob der Bundesrat auf die Kritik reagiert, ist unklar. Er werde, heisst es beim Bundesamt für Strassen, über das weitere Vorgehen entscheiden, sobald er die Stellungnahmen aus der Vernehmlassung ausgewertet habe.

Stefan Häne ist Redaktor im Ressort Inland. Er schreibt und recherchiert zum aktuellen Politgeschehen in der Schweiz.

