Walfossil aus Perus Wüste – Weltweit einzigartiger Basilosaurus-Schädel gefunden

Schädel eines Basilosaurus – 36 Millionen Jahre altes Walfossil in Wüste in Peru gefunden Der Basilosaurus war eines der grössten Raubtiere seiner Zeit, er frass auch Haie. Der nun gefundene Schädel ist weltweit einzigartig.

In Peru wurde der Schädel eines Basilosaurus gefunden, der vor 36 Millionen Jahren eines der grössten Raubtiere im Meer war. Video: Tamedia (Reuters)

Wissenschaftler haben in einer Wüste in Peru versteinerte Überreste eines Urzeit-Wals gefunden, der vor 36 Millionen Jahren die Meere bewohnte. Der Schädel des Basilosaurus sei vollständig erhalten, sagte der Paläontologe Mario Urbina am Donnerstag bei der Präsentation des Fossils im Naturkundemuseum in Lima. Urbina hatte die Ausgrabungen in der Ocucaje-Wüste im Süden Perus geleitet, bei denen die Forscher Ende 2021 den spektakulären Fund machten.

An der Stelle der Ocucaje-Wüste befand sich vor Millionen von Jahren ein Meer, in dessen Ablagerungen schon die Überreste etlicher Meerestiere gefunden wurden. Das «Ocucaje-Raubtier», wie der Basilosaurus von den Paläontologen genannt wird, war Schätzungen zufolge etwa 17 Meter lang und nutzte seine grossen, kräftigen Zähne, um sich von Thunfischen, Haien und ganzen Sardinenschwärmen zu ernähren.

Der Basilosaurus-Schädel und wie der Ur-Wal wohl ausgesehen hat: Der seltene Fund ist in einem Museum in Lima ausgestellt. Foto: Ernesto Benavides (AFP)

«Dieser Fund ist sehr bedeutsam, weil es weltweit keine anderen ähnlichen Exemplare gibt», sagte Urbina, der an der San-Marcos-Universität in Lima forscht.

«Dieses Tier war eines der grössten Raubtiere seiner Zeit», sagte Rodolfo Salas-Gismondi, der die Abteilung für Wirbeltier-Paläontologie in dem Museum leitet. Der Basilosaurus unterscheide sich von anderen bekannten Urzeit-Walen aber nicht nur durch seine Grösse, sondern auch durch seine Zähne. Die Forscher gehen davon aus, dass er als Raubtier an der Spitze der Nahrungskette stand. Aussergewöhnlich sei auch der hervorragende Erhaltungszustands des Fossils.

Die ersten Vorfahren der Wale wie der Basilosaurus entstanden vor etwa 55 Millionen Jahren aus Landtieren. Bis zum späten Eozän vor 56 bis 34 Millionen Jahren war ihre Evolution von Land- zu Meeresbewohnern abgeschlossen.

AFP/anf

