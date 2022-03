Überraschender Rücktritt mit 25 Jahren – Weltranglistenerste Ashleigh Barty verkündet Karriereende Die australische Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh «Ash» Barty hat heute in einem Social-Media-Video auf Instagram ihren überraschenden Rücktritt vom Tennissport bekannt gegeben. Samina Stämpfli

Die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste Ash Barty hat am Dienstag auf Instagram ihren Rücktritt bekanntgegeben. keystone-sda.ch 1 / 1

Zur Unterstützung der Ankündigung hat sie sich mit ihrer ehemaligen Kollegin und Tennisspielerin Casey Dellacqua gefilmt, um die Ankündigung in einem Interview zu machen: «Heute ist ein schwieriger Tag voller Emotionen für mich, während ich meinen Abschied vom Tennis verkünde», schrieb die 25-jährige Australierin am Mittwoch auf Instagram.

«Ich bin so dankbar für alles, was mir dieser Sport gegeben hat, und verabschiede mich stolz und erfüllt. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben.» «Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das anstellen sollte, aber ich denke, so viele Male in meinem Leben, sowohl beruflich als auch privat, warst du für mich da und ich konnte einfach nicht denken, es gibt keinen richtigen Weg, es gibt keinen falschen Weg, es ist einfach mein Weg.», so Barty zu ihrer Kollegin.

Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um den Schläger wegzulegen und andere Träume zu verfolgen. Auf die Frage, warum sie gerade jetzt zurücktritt, sagt Barty, dass sie schon lange darüber nachgedacht habe. «Ich habe in meiner Karriere viele unglaubliche Momente erlebt, die entscheidend waren. Wimbledon im letzten Jahr hat für mich als Mensch und als Sportlerin viel verändert, wenn man sein ganzes Leben lang so hart für ein Ziel arbeitet, und ich habe das mit so vielen unglaublichen Menschen teilen können.»

Wimbledon zu gewinnen, sei der einzige Traum von Barty gewesen

Wimbledon zu gewinnen, sei ihr einziger wahrer Traum, den sie im Tennis gehabt haben wollte, fügt Barty an. Und das habe ihre Perspektive verändert. Sie hatte das Bauchgefühl nach Wimbledon und habe es mit ihrem Team besprochen. «Es gab nur einen kleinen Teil von mir, der nicht ganz zufrieden war, der nicht ganz erfüllt war.» Ihre Tenniskarriere sei eine unglaubliche Reise gewesen und wolle jetzt anderen Träumen nachgehen.

Die Sichtweise der Sportlerin habe sich drastisch geändert, sodass ihr Glück nicht mehr von Ergebnissen abhänge. Das bedeute für sie auch, dass sie alles gegeben hatte, was sie hätte geben können. Barty würde zudem der körperliche Antrieb fehlen, das emotionale Verlangen und alles, was man sonst brauche, um sich auf höchstem Niveau zu messen. Barty wolle ab jetzt ihr Leben als Mensch und nicht mehr als Sportlerin geniessen.

