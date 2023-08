Weltneuheit in Oberwil – Nach der Pumptrack-Anlage steht jetzt die mobile Kletterwand Die Gemeinde Oberwil will auf die Sportbedürfnisse der Bevölkerung eingehen – deshalb kann seit Montag auf dem Eisweiher gebouldert werden. Lea Buser

Seit Montag steht die mobile Boulderwand auf dem Hartplatz des Eisweihers. Foto: Gemeinde Oberwil

Kletterbegeisterte, aufgepasst: In Oberwil befindet sich seit Montag eine mobile Boulderwand. Bis Ende Oktober können Interessierte die Anlage auf dem Hartplatz des Eisweihers frei nutzen, wie die Gemeinde mitteilt.

Die Boulderwand, die als Weltneuheit gilt, kann durch ihre gewählte Konstruktion einfach an einen nächsten Standort verschoben werden. Realisiert hat die Anlage das Sportamt Baselland in Zusammenarbeit mit dem Frenkendörfer Unternehmen Vertical Technik.

Damit gehe das Sportamt vermehrt auf die Sportbedürfnisse der hiesigen Bevölkerung ein, heisst es in der Medienmitteilung. So zeige die Studie «Sport Schweiz 2020» auf, dass Klettern weiterhin im Trend liege und über die letzten sechs Jahre gar zugelegt habe.

Beim Bouldern ist das Klettern ohne Seil und Gurt bis zu einer Höhe möglich, aus der ohne Verletzungsgefahr von der Wand abgesprungen werden kann. Der Klettersport soll Kraft und Kraftausdauer verbessern sowie das Zusammenspiel der koordinativen Fähigkeiten, die Körperspannung, die Beweglichkeit und die mentale Fitness fördern.

Ab Mai in Tecknau

Mit Freizeitangeboten wie einer Kletterwand will die Gemeinde Oberwil Begegnungsorte schaffen und verschiedene Generationen aktiv am Dorfgeschehen beteiligen. Im April war bereits die mobile Pumptrack-Anlage zu Gast auf dem Eisweiher, die bei der Bevölkerung beliebt gewesen sei, schreibt die Gemeinde.

Die mobile Boulderwand werde von der Pestalozzi-Gesellschaft Oberwil gesponsert, heisst es weiter. Während der Nutzungsdauer würden Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung die Anlage betreiben und unterhalten.

Nach dem Einsatz in Oberwil werde die Boulderwand den Winter über eingelagert, sagt Mireille Frabotta, Verantwortliche Anlässe, Vereine, Freizeit der Gemeinde Oberwil, auf Anfrage. Im März und April sei sie noch verfügbar und könne via Sportamt reserviert werden. Ab Mai soll sie dann in Tecknau stehen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.